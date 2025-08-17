< sekcia Šport
Bayern vstúpil do sezóny ziskom trofeje, Kompany: To bol náš cieľ
Autor TASR
Stuttgart 17. augusta (TASR) - Futbalistom Bayernu Mníchov vyšiel vstup do nového ročníka podľa predstáv. Aj napriek skrátenej letnej prestávke si v sobotu vybojovali nemecký Superpohár a tréner tímu Vincent Kompany neskrýval spokojnosť.
Bavori sa v lete predstavili na rozšírených MS klubov, kde začiatkom júla skončili vo štvrťfinále po prehre s Parížom St. Germain. Nasledovala krátka príprava a ešte pred štartom Bundesligy súboj o prvú trofej sezóny v Stuttgarte, v ktorom zvíťazili 2:1. Súťaž premiérovo niesla názov po Franzovi Beckenbauerovi, legende Bayernu a nemeckého futbalu. „Trofej je mimoriadne dôležitá, pretože je to Superpohár Franza Beckenbauera, a to bude pre Bayern vždy výnimočné. V Stuttgarte to nikdy nie je jednoduché, ale prišli sme sem a zvládli sme to. Samozrejme, že by sme si priali dlhšiu predsezónnu prípravu, ale sťažovanie sa nám nepomôže, o tom sme hovorili. Mali sme šancu začať s trofejou. To bol náš cieľ a dosiahli sme ho. Dnes to bol dobrý prvý krok,“ uviedol Kompany pre oficiálnu stránku Bayernu.
Skóre stretnutia otvoril v 18. minúte Harry Kane. Štvrťhodinu pred koncom hry zvýšil debutujúci Luis Diaz a v nadstavenom čase len skorigoval domáci Jamie Leweling. „Takto sme chceli začať sezónu, s dobrým pocitom a trofejou. Bola to krátka letná prestávka, ale tvrdo sme pracovali. Spôsob, akým sme dnes hrali, bol dobrý. Bolo by pekné, keby sme strelili o jeden či dva góly viac, ale boli sme dobrí na lopte a dobre sme bránili ako tím,“ tešil sa Kane, pre ktorého to bola len druhá tímová trofej v kariére.
Anglický kanonier po dueli chválil Diaza, ktorý prišiel do Mníchova koncom júla z Liverpoolu. „Myslím si, že môžete vidieť, čo prináša v súbojoch jeden na jedného. Streliť gól v prvom súťažnom zápase za nový klub je skvelé a to, že to bol víťazný gól, je z jeho pohľadu perfektný štart,“ povedal Kane na adresu kolumbijského krídelníka. Po strelení gólu Diaz napodobnil oslavu zosnulého Dioga Jotu, po boku ktorého si obliekal dres „The Reds“. „Luis s ním hral a dobre ho poznal. Myslím si, že v takýchto chvíľach sa spojí celý futbalový svet. Bola to pekná pocta jemu, jeho rodine a jeho bratovi. Celá tá situácia je smutná. Myslím si, že čím viac sa spájame a prejavujeme lásku, tým lepšie,“ citovala Kanea agentúra AFP.
Stuttgart síce ťahali domáci fanúšikovia, ale Bayern bol o niečo lepší. „Z môjho pohľadu je to zbytočná prehra. Keď vidím tie šance, môžem povedať, že je to možno spravodlivé, ale celkovo je to veľmi otravné a zbytočné. Musíme byť zrelší. Napriek tomu to bol zápas, v ktorom Bayern musel ísť na hranicu svojich možností, aj keď to nakoniec nič neznamenalo,“ zamyslel sa tréner Sebastian Hoeness. „Gratulujem Bayernu k víťazstvu, ale myslím si, že sme počas celých 90 minút hrali dobre. Bayern je špičkový tím a vedeli sme, že si budeme musieť prejsť niektorými fázami hry, ale mali sme niekoľko veľmi dobrých šancí, z ktorých by sme možno inokedy skórovali. Môžeme byť na seba hrdí a určite nám to do sezóny dodalo odvahu,“ zhodnotil zápas stredopoliar Angelo Stiller.
Medzi oboma klubmi v lete panovalo napätie. Úradujúci nemecký šampión sa usiloval získať útočníka Nicka Woltemadeho, ale Stuttgart zaňho požadoval minimálne 65 miliónov eur. Najlepší strelec júnových majstrovstiev Európy do 21 rokov na Slovensku tak v tíme zostal a v sobotu odohral celý duel. Výraznejšie sa však nepresadil a začalo sa špekulovať, či to nebolo v dôsledku prestupovej drámy. „Odporúčal by som nevytvárať si spojenia, ktoré ani neexistujú,“ reagoval športový riaditeľ Stuttgartu Fabian Wohlgemuth. „Najdôležitejšie je, že aj keď ako mladý hráč podávate dobré výkony, musíte sa s tým naučiť vyrovnať, pretože to je súčasť futbalu,“ konštatoval Kompany.
