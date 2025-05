Bayern vyhral Bundesligu, Kane s prvým titulom v kariére: Sladký pocit

Mníchov 5. mája (TASR) - Anglický futbalista Harry Kane sa cíti úžasne po zisku svojho prvého titulu v kariére. Tridsaťjedenročný útočník sa mohol radovať s Bayernom Mníchov z prvenstva v tejto sezóne Bundesligy. Bavori síce remizovali v sobotu na pôde Lipska 3:3, ale v nedeľu zaváhal aj Leverkusen vo Freiburgu (2:2). Celkovo slávil mníchovský veľkoklub už rekordný 34. bundesligový titul, dvanásty za uplynulých trinásť sezón.



„Je to jednoducho sladký pocit vyhrať prvý titul v mojej kariére,“ uviedol Kane na Instagrame. Jedenásť bundesligových prvenstiev Bayernu v rade zohralo klúčovú úlohu pri Kaneovom rozhodnutí pripojiť sa k nemeckému tímu z Tottenhamu v roku 2023. Ale v jeho prvej sezóne Bayern prvýkrát od roku 2012 nezískal trofej.



Zverenci trénera Vincenta Kompanyho ho oslávili v mníchovskej reštaurácii, kde spoločne sledovali nedeľný zápas svojich rivalov z Leverkusenu. Kane si spolu s Joshuom Kimmichom a Ericom Dierom zanôtili aj hity „Three Little Birds”, „Sweet Caroline" či „ Take Me Home, Country Roads”.



Kane mal prvýkrát šancu získať titul v roku 2015, keď Tottenham hral s Chelsea vo finále anglického Ligového pohára, ale jeho tím prehral 0:2. Ďalšie finále Ligového pohára prehral Tottenham v roku 2021 s Manchestrom City. V roku 2019 Kane prehral s Tottenhamom finále Ligy majstrov s Liverpoolom a v roku 2017 skončil s Tottenhamom na druhom mieste v Premier League. V pozícii kapitána Anglicka neuspel s mužstvom vo finále ME s Talianskom v roku 2020 a minulý rok sa vo finále kontinentálneho šampionátu tešili Španieli po výsledku 2:1.



„Dlho som na to čakal. Ako vždy si vážim všetku podporu, nikdy nezostane bez povšimnutia a neviem sa dočkať, kedy si užijeme tieto ďalšie týždne,“ povedal Kane po zisku svojej prvej trofeje. Bayern môže pridať ďalšiu ajna MS klubov, ktoré sa začnú 14. júna. „Tešíme sa na ďalší turnaj a pokúsime sa získať ďalšie prvenstvo,“ dodal.