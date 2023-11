Bayern vyhral nad nováčikom z Heidenheimu, Kane dal dva góly

sumáre - 11. kolo:



Bayern Mníchov - 1. FC Heidenheim 4:2 (0:2)



Góly: 14. a 44. Kane, 72. Guerreiro, 85. Choupo-Moting - 67. Kleindienst, 70. Beste







Darmstadt 98 - FSV Mainz 05 0:0







FC Augsburg - TSG 1899 Hoffenheim 1:1 (0:1)



Góly: 53. Demirovič - 23. Weghorst







VfB Stuttgart - Borussia Dortmund 2:1 (1:1)



Góly: 42. Undav, 83. Guirassy (z 11 m) - 36. Füllkrug





Berlín 11. novembra (TASR) -Futbalisti Bochumu remizovali v sobotňajšom zápase 11. kola nemeckej Bundesligy s Kolínom 1:1. Hosťom patrí v tabuľke posledné miesto so šiestimi bodmi, ich súper zotrval v neúplnej tabuľke na štrnástej priečke.Majstrovský Bayern Mníchov vyhral nad Heidenheimom 4:2 a dočasne sa posunul na čelo tabuľky pred Bayer Leverkusen, ktorý má zápas k dobru. Nováčik zotrval na trinástej priečke. Bavorov poslal do vedenia hviezdny kanonier Harry Kane, ktorý pridal aj druhý gól úvodného dejstva a so 17 zásahmi je na čele tabuľky strelcov. Po dvoch chybách domácej defenzívy vyrovnal Heidenheim vďaka presným zásahom Tima Kleindiensta a Jana-Niklasa Bestea. Hneď však gólovo odpovedal Raphael Guerreiro a úradujúci majster si už nenechal vziať triumf.Priamy súboj o tretie miesto nezvládla Borussia Dortmund, ktorá prehrala na pôde VfB Stuttgart 1:2. Triumf domácich zariadil z penalty Serhou Guirassy. Ďalšie dve stretnutia sa skončili nerozhodne, duel medzi nováčikom Darmstadt 98 a Mainzom bol bez gólov a Augsburg remizoval s Hoffenheimom 1:1. Tento zápas kompetentní na krátko prerušili po tom, ako petarda zo sektora hostí explodovala na tribúne blízko rohovej zastávky.