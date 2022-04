Bayern vyhral vo Freiburgu, no chvíľu hral s 12 hráčmi

Arminia Bielefeld - VfB Stuttgart 1:1 (0:1)



Góly: 59. Krüger - 25. Kalajdzic (z 11 m)

Bayer Leverkusen - Hertha Berlín 2:1 (2:1)



Góly: 35. Alario, 40. Bellarabi - 42. Darida



/P. Pekarík (Hertha) odohral celý duel/

Eintracht Frankfurt - Greuther Fürth 0:0

SC Freiburg - Bayern Mníchov 1:4 (0:0)



Góly: 63. Petersen - 58. Goretzka, 73. Gnabry, 82. Coman, 90.+6. Sabitzer

TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum 1:2 (0:1)



Góly: 54. Raum - 28. a 59. Asano

Berlín 2. apríla (TASR) - Vedúci tím nemeckej bundesligy Bayern Mníchov zvíťazil v sobotu na trávniku Freiburgu 4:1. O zisku troch bodov v zápase 28. kola rozhodol až záverečnej dvadsaťminútovke.Napriek hladkému triumfu na ihrisku ešte musí výsledok odobriť aj vedenie ligy, keďže Bayern hral v závere po chaose pri dvojitom striedaní 17 sekúnd s dvanástimi hráčmi. "" povedal pre Sky športový riaditeľ Freiburgu Jochen Saier.Freiburg môže napadnúť výsledok zápasu, ak podá oficiálnu sťažnosť, no rozhodca Christian Dingert už zapísal udalosť do zápisu a kompetentní sa tak musia prípadom zaoberať. Podľa ligových pravidiel môže táto chyba viesť aj ku kontumácii. Nevídaná vec sa stala v 86. minúte za stavu 3:1 pre Bayern, keď na ihrisko vybehli dvaja striedajúci hráči Niklas Süle a Marcel Sabitzer, no z ihriska išiel dole iba jeden hráč hostí. "," vysvetlil podľa agentúry AFP tréner Bayernu Julian Nagelsmann.Hertha Berlín prehrala na ihrisku Bayeru Leverkusen 1:2. Na kraji obrany odohral celý duel v drese tímu z hlavného mesta Nemecka slovenský reprezentant Peter Pekarík. Hertha prehrala šieste z uplynulých siedmich stretnutí a patrí jej pozícia v zóne zostupu.