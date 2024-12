Bayern zachránil bod v Dortmunde v 85. minúte, ale prišiel o Kanea

Mníchov 1. decembra (TASR) - Po sobotnom derby v nemeckej Bundeslige Borussia Dortmund - Bayern Mníchov (1:1) sa hovorilo najmä o situácii z 33. minúty. Hosťom sa totiž zranil anglický kanonier Harry Kane a vystriedať ho musel Thomas Müller. Informácie o stave 31-ročného futbalistu nie sú zatiaľ známe, tréner Bavorov s ním však nepočíta na utorkový pohárový zápas.



Bayern po remíze ukončil päťzápasovú šnúru ligových triumfov, no stále sa drží na čele tabuľky s 30 bodmi. Dortmund má o desať bodov menej a poskočil na piatu priečku. Borussia išla do vedenia v 27. minúte hry po individuálnej akcii anglického útočníka Jamieho Gittensa, ktorý prekonal Manuela Neuera strelou z vnútra pokutového územia. Hosťom sa podarilo vyrovnať až v 85. minúte, lopta z kopačky Jamala Musialu zapadla k ľavej žrdi. "Svojim hráčom som povedal, že som na nich hrdý. Hoci sme len remizovali. Ale naše myslenie je také, že chceme tieto zápasy vyhrať. Hrali sme proti veľmi ťažkému súperovi, chvíľami sme trpeli, no bolo jasné, že v niektorých chvíľach proti Bayernu trpieť budeme. Ale odviedli sme dobrú prácu, takže aj keď sa v konečnom dôsledku dá hovoriť o zaslúženej remíze pre obe strany, bolí to," uviedol pre portál bundesliga.com tréner domácich Nuri Sahin.



Vincent Kompany nebol po zápase príliš optimistický vo vyjadrení o stave Kanea. Bayern čaká v utorok zápas Nemeckého pohára proti obhajcovi ligového titulu Bayeru Leverkusen. Kapitán Anglicka si po zranení držal stehno, úplná diagnóza sa očakáva v nedeľu alebo v pondelok. Tréner Bavorov priznal, že to bude tesné. "Nepoznám veľa hráčov, ktorí sa uzdravia v takom krátkom čase."



Bayern napokon spasil Musiala, po zápase uviedol: "Vieme, že sa tu nehrá ľahko a prvý polčas sme nezačali najlepšie. No v druhom polčase sme vyšli s väčšou energiou a stále sme sa tlačili na bránu. Na víťazstvo to nestačilo, ale odísť odtiaľto s jedným bodom je stále pozitívne a teraz sa sústredíme na zápas s Leverkusenom."