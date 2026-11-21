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Bayern zakopol s Kolínom, stratil Kanea aj Oliseho
Bayern by mohol prísť o vedúcu pozíciu v Bundeslige, ak Borussia Dortmund v sobotu zdolá poslednú Borussiu Mönchengladbach.
Autor TASR
Mníchov 21. novembra (TASR) - Strata bodov v zápase proti 1. FC Kolín (1:1) nebola v piatok tou najväčšou ranou pre lídra najvyššej nemeckej futbalovej súťaže FC Bayern Mníchov. Bavori totiž v stretnutí 10. kola Bundesligy prišli na niekoľko mesiacov o svoju najväčšiu hviezdu a držiteľa Zlatej lopty Harryho Kanea. Kapitán anglickej reprezentácie si vážne poranil väzy v členku a čaká ho dlhšia pauza. Duel nedohral ani francúzsky krídelník Michael Olise a Mníchovčania sa musia vyrovnať s početnou maródkou.
Tridsaťtriročný kanonier musel v 20. minúte opustiť ihrisko po tvrdom zákroku zozadu zo strany kolínskeho obrancu Joela Schmieda. Kane opustil ihrisko v sprievode klubového lekára. „Je to rana,“ uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany, pričom klub prišiel aj o ďalšieho kľúčového hráča Oliseho, ktorý musel byť ošetrený po zrážke s obrancom Kolína v 42. minúte. Olise sa spočiatku dokázal vrátiť do hry, ale po prestávke už do hry nezasiahol. Podľa športového riaditeľa klubu Maxa Eberla si Olise vyvrtol členok, zatiaľ čo televízna stanica Sky informovala, že opustil štadión o barlách. Kompanyho teda trápili viac straty hráčov ako bodov. „Myslím si, že to bol spravodlivý výsledok a Kolín nad Rýnom si bod zaslúžil. Musím priznať, že máme aj iné starosti,“ povedal hlavný tréner Vincent Kompany.
Bayern by mohol prísť o vedúcu pozíciu v Bundeslige, ak Borussia Dortmund v sobotu zdolá poslednú Borussiu Mönchengladbach.
Kolínčania prekvapili Bayern a v 12. minúte sa ujali vedenia. Mikey Moore prevzal loptu v pokutovom území Bayernu a zachoval si chladnú hlavu, keď brilantne obišiel brankára Jonasa Urbiga a následne poslal loptu do prázdnej brány. Bayern však v 37. minúte vyrovnal vďaka strele Nathaniela Browna z hranice pokutového územia. Bayern bude za tento bod vďačný aj brankárovi Urbigovi, ktorý v 59. minúte predviedol dvojitý zákrok a zneškodnil strely Saida El Malu a Lintona Mainu. „Bránili veľmi aktívne v hlbokom bloku a bolo ťažké nájsť priestor,“ konštatoval obranca favorita Jonathan Tah.
El Mala mohol v 83. minúte strhnúť víťazstvo na stranu „capkov“, ale jeho strela bez akéhokoľvek tlaku tesne minula bránku. „Myslím, že mi to vidíte na tvári, bolí to,“ povedal El Mala o premrhanej šanci. „Získať bod v Mníchove je však skvelé. To, čo sme dnes predviedli, ukazuje, čo dokážeme dosiahnuť. Ten bod je zaslúžený,“ doplnil 20-ročný nemecký reprezentant.
Kompany sa vrátil na lavičku po tom, čo pred približne štyrmi týždňami skolaboval počas tréningu a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán. Utrpel tiež zranenie ramena. „Všetci sme radi, že je späť a že sa má dobre. Je to krásny pocit mať ho opäť na lavičke,“ vyhlásil Tah.
Kompanyho návrat neprebehol hladko a zoznam zranených hráčov je znepokojujúci. Brankár Manuel Neuer bude pravdepodobne mimo hry do konca roka pre zranenie nohy, zatiaľ čo Ismael Saibari sa tiež
vráti až budúci rok po natrhnutí väzivového spojenia v pravom členku. Na zozname zranených figurujú aj obranca Alphonso Davies a krídelníci Luis Diaz a Serge Gnabry. „Momentálne je to mimoriadne nezvyčajná situácia. Potrebujeme neuveriteľné výkony od hráčov, ktorí nie sú zvyknutí na tento tlak v FC Bayern. Ale tak to proste je. Všetci sa pokúsime túto situáciu zmeniť na niečo pozitívne. Bayern to robí znova a znova a to je to, čo chceme teraz dosiahnuť aj my,“ povedal Kompany. Svetlým bodom piatkového zápasu bol iba návrat ofenzívneho stredopoliara Jamala Musialu, ktorý vynechal týždne pre natrhnutie svalového vlákna. Bayern najbližšie nastúpi 25. novembra proti francúzskemu OOSC Lille v Lige majstrov.
Tridsaťtriročný kanonier musel v 20. minúte opustiť ihrisko po tvrdom zákroku zozadu zo strany kolínskeho obrancu Joela Schmieda. Kane opustil ihrisko v sprievode klubového lekára. „Je to rana,“ uviedol tréner Bayernu Vincent Kompany, pričom klub prišiel aj o ďalšieho kľúčového hráča Oliseho, ktorý musel byť ošetrený po zrážke s obrancom Kolína v 42. minúte. Olise sa spočiatku dokázal vrátiť do hry, ale po prestávke už do hry nezasiahol. Podľa športového riaditeľa klubu Maxa Eberla si Olise vyvrtol členok, zatiaľ čo televízna stanica Sky informovala, že opustil štadión o barlách. Kompanyho teda trápili viac straty hráčov ako bodov. „Myslím si, že to bol spravodlivý výsledok a Kolín nad Rýnom si bod zaslúžil. Musím priznať, že máme aj iné starosti,“ povedal hlavný tréner Vincent Kompany.
Bayern by mohol prísť o vedúcu pozíciu v Bundeslige, ak Borussia Dortmund v sobotu zdolá poslednú Borussiu Mönchengladbach.
Kolínčania prekvapili Bayern a v 12. minúte sa ujali vedenia. Mikey Moore prevzal loptu v pokutovom území Bayernu a zachoval si chladnú hlavu, keď brilantne obišiel brankára Jonasa Urbiga a následne poslal loptu do prázdnej brány. Bayern však v 37. minúte vyrovnal vďaka strele Nathaniela Browna z hranice pokutového územia. Bayern bude za tento bod vďačný aj brankárovi Urbigovi, ktorý v 59. minúte predviedol dvojitý zákrok a zneškodnil strely Saida El Malu a Lintona Mainu. „Bránili veľmi aktívne v hlbokom bloku a bolo ťažké nájsť priestor,“ konštatoval obranca favorita Jonathan Tah.
El Mala mohol v 83. minúte strhnúť víťazstvo na stranu „capkov“, ale jeho strela bez akéhokoľvek tlaku tesne minula bránku. „Myslím, že mi to vidíte na tvári, bolí to,“ povedal El Mala o premrhanej šanci. „Získať bod v Mníchove je však skvelé. To, čo sme dnes predviedli, ukazuje, čo dokážeme dosiahnuť. Ten bod je zaslúžený,“ doplnil 20-ročný nemecký reprezentant.
Kompany sa vrátil na lavičku po tom, čo pred približne štyrmi týždňami skolaboval počas tréningu a previezli ho do nemocnice, kde mu lekári diagnostikovali zápal mozgových blán. Utrpel tiež zranenie ramena. „Všetci sme radi, že je späť a že sa má dobre. Je to krásny pocit mať ho opäť na lavičke,“ vyhlásil Tah.
Kompanyho návrat neprebehol hladko a zoznam zranených hráčov je znepokojujúci. Brankár Manuel Neuer bude pravdepodobne mimo hry do konca roka pre zranenie nohy, zatiaľ čo Ismael Saibari sa tiež
vráti až budúci rok po natrhnutí väzivového spojenia v pravom členku. Na zozname zranených figurujú aj obranca Alphonso Davies a krídelníci Luis Diaz a Serge Gnabry. „Momentálne je to mimoriadne nezvyčajná situácia. Potrebujeme neuveriteľné výkony od hráčov, ktorí nie sú zvyknutí na tento tlak v FC Bayern. Ale tak to proste je. Všetci sa pokúsime túto situáciu zmeniť na niečo pozitívne. Bayern to robí znova a znova a to je to, čo chceme teraz dosiahnuť aj my,“ povedal Kompany. Svetlým bodom piatkového zápasu bol iba návrat ofenzívneho stredopoliara Jamala Musialu, ktorý vynechal týždne pre natrhnutie svalového vlákna. Bayern najbližšie nastúpi 25. novembra proti francúzskemu OOSC Lille v Lige majstrov.