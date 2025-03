Bayern zaváhal na pôde Unionu, Kompany: Zápas dvoch tvárí

Berlín 16. marca (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov prišli o ďalšie body v nemeckej Bundeslige. V sobotnom stretnutí 26. kola remizovali na pôde Unionu Berlín 1:1 a obhajca titulu Bayer Leverkusen na nich môže znížiť manko na šesť bodov. Tréner Vincent Kompany po zápase hovoril o zápase s dvoma tvárami.



Bayern predviedol svoj štandardný výkon, v Berlíne výrazne dominoval v územných (80-percentné držanie lopty) i streleckých štatistikách (18:7). Skóre však otvoril až v 75. minúte striedajúci Leroy Sane a bod pre domácich zariadil o desať minút neskôr Benedict Hollerbach. Slovenský stredopoliar László Bénes prišiel na trávnik v drese Unionu v závere duelu. "Gratulujem Unionu Berlín. Bol to pre nás zápas s dvomi tvárami – výkonom a výsledkom. S výsledkom nie sme spokojní, ale nepodali sme zlý výkon, dlho sme im nič nedovolili. Vpredu sme odviedli lepšiu prácu a v druhom polčase sme boli nebezpečnejší. Klobúk dole pred Unionom, využili svoju jedinú šancu," zhodnotil zápas Kompany.



Sane priznal, že na trávniku Unionu čakal ťažký súboj. "Myslím si, že to tu platí pre všetky tímy. Dobre bránia a sú veľmi fit. Bolí nás, že sa to skončilo remízou 1:1, ale ideme ďalej. Je to zápas Bundesligy a my chceme bojovať o majstrovský titul. Cieľom bolo získať tri body, no to sa nám, bohužiaľ, nepodarilo," uviedol pre klubový web. Defenzívu domáceho celku ocenil aj belgický kouč: "Niekedy, keď neskórujete, nie je to preto, že to nezvládli útočníci, je to preto, že obrancovia a brankári robia veľa vecí správne."



Podľa autora asistencie Josipa Stanišiča tímu chýba trochu šťastia. "Musíme sa pokúsiť takéto zápasy vyhrávať, aj keď vedieme len 1:0. Nemyslím si, že sme urobili veľa chýb, ale v Bundeslige nás momentálne trestá každá jedna. Chýba trocha šťastia a ak ho získame, už to nebude o jednom bode z dvoch zápasov, ale o šiestich," konštatoval chorvátsky obranca. Bavori majú na čele tabuľky deväťbodový náskok, no Leverkusen na nich môže znížiť manko po nedeľnom dueli v Stuttgarte.



Union neprehral v druhom zápase za sebou a v tabuľke mu patrí 13. priečka. Od pásma zostupu ho delí sedem bodov. "Je to veľmi špeciálne, pretože Bayern je jednoducho najlepší klub v Nemecku. Dnes sme sa ukázali skvelo a zaslúžili sme si to. Proti Bayernu toho treba veľa, takže som veľmi rád za takýto gól," tešil sa Hollerbach. "Ak hráte proti Bayernu nesmiete mu dovoliť príliš veľa. Boli sme veľmi hlboko a snažili sme sa neutralizovať ich silné stránky. Niečo sa stalo, ale našťastie sme strelili jeden gól. Samozrejme, Bayern bol jasne lepší," uzavrel kapitán Unionu Christopher Trimmel.