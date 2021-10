Bayern zdolal Benficu a je stopercentný, Pyrrhovo víťazstvo Chelsea

Futbalista FC Barcelony Gerard Pique sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu E-skupiny 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov FC Barcelona - Dynamo Kyjev 20. októbra 2021 v Barcelone. Foto: TASR/AP

Hráč Mario Pašalič (vpravo) z Atalanty sa teší z gólu počas zápasu F-skupiny 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Manchester United - Atalanta Bergamo 20. októbra 2021 v Manchestri. Foto: TASR/AP

Futbalista Salzburgu Noah Okafor (vpravo) sa teší z gólu so spoluhráčmi počas zápasu G-skupiny 3. kola skupinovej fázy Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg 20. októbra 2021 v Salzburgu. Foto: TASR/AP

sumáre zápasov 3. kola Ligy majstrov:

E-skupina:



Benfica Lisabon - Bayern Mníchov 0:4 (0:0)



Góly: 70. a 85. Sane, 80. Everton (vlastný), 82. Lewandowski. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



FC Barcelona - Dynamo Kyjev 1:0 (1:0)



Gól: 36. Pique. Rozhodoval: Turpin (Fr.)



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 3 3 0 0 12:0 9



2. Benfica Lisabon 3 1 1 1 3:4 4



3. FC Barcelona 3 1 0 2 1:6 3



4. Dynamo Kyjev 3 0 1 2 0:6 1





F-skupina:



Manchester United - Atalanta Bergamo 3:2 (0:2)



Góly: 53. Rashford, 75. Maguire, 81. C. Ronaldo - 15. Pašalič, 29. Demiral. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)



Young Boys Bern - CF Villarreal 1:4 (0:2)



Góly: 77. Elia - 16. a 89. Moreno, 6. Pino, 90.+2 Chukwueze. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)



tabuľka:



1. Manchester United 3 2 0 1 6:5 6



2. Atalanta Bergamo 3 1 1 1 5:5 4



3. CF Villarreal 3 1 1 1 7:5 4



4. YB Bern 3 1 0 1 3:6 3







G-skupina:



Lille OSC - FC Sevilla 0:0



Rozhodoval: Oliver (Angl.)



Red Bull Salzburg - VfL Wolfsburg 3:1 (1:1)



Góly: 65. a 77. Okafor, 3. Adeyemi - 15. Nmecha. Rozhodoval: Orsato (Tal.)



tabuľka:



1. Red Bull Salzburg 3 2 1 0 6:3 7



2. FC Sevilla 3 0 3 0 2:2 3



3. Lille OSC 3 0 2 1 1:2 2



4. VfL Wolfsburg 3 0 2 1 2:4 2





H-skupina:



Zenit Petrohrad - Juventus Turín 0:1 (0:0)



Gól: 86. Kuluševski. Rozhodoval: Schärer (Švaj.)



FC Chelsea - Malmö FF 4:0 (2:0)



Góly: 21. a 57. Jorginho (oba z 11 m), 9. Christensen, 48. Havertz. Rozhodoval: Letexier (Fr.)



tabuľka:



1. Juventus Turín 3 3 0 0 5:0 9



2. Chelsea Londýn 3 2 0 1 5:1 6



3. Zenit Petrohrad 3 1 0 2 4:2 3



4. Malmö FF 3 0 0 3 0:11 0

Futbalista Mattia De Sciglio (vľavo) z Juventusu Turín a Arťom Dziuba zo Zenitu Petrohrad počas zápasu H-skupiny 3. kola skupinovej fázy Ligy majstrov Zenit Petrohrad - Juventus Turín 20. októbra 2021 v Petrohrade. Foto: TASR/AP

Bratislava 21. októbra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v stredajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Benficy Lisabon vysoko 4:0. Všetky góly strelili hostia v záverečnej dvadsaťminútovke, predtým im dva zásahy neuznal systém VAR. Bayern je s plným počtom 9 bodov a skóre 12:0 na najlepšej ceste za postupom do osemfinále. Na druhom mieste tabuľky figuruje Benfica, ktorá v troch kolách nazbierala štyri body.Psychologicky náročný duel zvládli hráči FC Barcelona. Na Camp Nou zvíťazili nad Dynamom Kyjev 1:0 vďaka gólu Gerarda Piqueho a oživili šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Katalánsky tím mal po dvoch identických prehrách 0:3 s Bayernom a Benficou nôž na krku, proti ukrajinskému súperovi potreboval zabrať naplno. Zo strany domácich to bol od začiatku boj s prehusteným defenzívnym valom Kyjevčanov. V 36. minúte ho prelomil stopér Pique, ktorý sa trafil z päťky volejom po pase Jordiho Albu. Po prestávke rozhýbal ofenzívu "Barcy" striedajúci Ansu Fati, v dvoch šanciach však nepridal poistku. Hostia ani raz neohrozili bránu súpera a aj v treťom zápase vyšli gólovo naprázdno. Na konte má ukrajinský zástupca jeden bod za domácu remízu 0:0 s Benficou.V H-skupine Chelsea nedala šancu Malmö FF, švédskeho outsidera deklasovala 4:0. Radosť Londýnčanov z výhry však skalili zranenia ich kľúčových hráčov z ofenzívy Romelua Lukakua a Tima Wernera, ktorí už v priebehu prvého polčasu museli odstúpiť z hry. Juventus Turín zvíťazil v Petrohrade nad Zenitom 1:0 a drží si stopercentnú bilanciu, vďaka ktorej je na čele "háčka".Manchester United predviedol parádny obrat proti Atalante Bergamo, keď po prestávke zmazal dvojgólové manko a triumfoval 3:2. Víťazný gól "červených diablov" strelil v 81. minúte Cristiano Ronaldo. V druhom súboji F-skupiny uspel CF Villarreal na ihrisku Young Boys Bern 4:1. Skupinu vedie Manchester United so šiestimi bodmi pred Atalantou a Villarrealom, obaja získali štyri body.Vo výborných výkonoch pokračuje Red Bull Salzburg. Po víťazstve 3:1 nad VfL Wolfsburg má rakúsky šampión na konte sedem bodov a upevnil si prvé miesto v G-skupine. Dvoma gólmi sa o to pričinil švajčiarsky útočník Noah Okafor. FC Sevilla uhral tretí nerozhodný výsledok za sebou, z Lille si španielsky tím odviezol bod po remíze 0:0.