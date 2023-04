Bayern nedal šancu Dortmundu, víťazná premiéra Tuchela

Bundesliga - 26. kolo:

Bayern Mníchov – Borussia Dortmund 4:2 (3:0)



Góly: 18. a 23. Müller, 13. Kobel (vl.), 50. Coman - 72. Can (z 11 m), 90. Malen

VfL Wolfsburg - FC Augsburg 2:2 (0:2)



Góly: 85. Waldschmidt, 90.+6 Nmecha – 2. Arnold (vl.), 32. Berisha

1. FC Union Berlín - VfB Stuttgart 3:0 (0:0)



Góly: 51. Becker, 65. Behrens, 68. Haraguči (vl.)

FC Schalke 04 - Bayer Leverkusen 0:3 (0:0)



Góly: 50. Frimpong, 61. Wirtz, 90.+2 Azmoun

RB Lipsko - 1. FSV Mainz 05 0:3 (0:1)



Góly: 9. Ingvartsen, 57. Ajorque, 67. Kohr

SC Freiburg - Hertha BSC 1:1 (0:0)



Góly: 52. Grifo - 77. Ngankam



/P. Pekarík (Hertha) sedel na lavičke náhradníkov/



Berlín 1. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotnom šlágri 26. kola nemeckej Bundesligy nad Borussiou Dortmund 4:2. Obhajca titulu viedol už po prvom polčase 3:0, keď na vlastný gól Gregora Kobela nadviazal dvoma presnými zásahmi Thomas Müller. Víťaznú premiéru na lavičke domácich zažil tréner Thomas Tuchel. Bavori sa dostali na čelo tabuľky o dva body pred Borussiu.Nemeckú "klasiku" odštartovali lepšie domáci, ktorí sa už v 13. minúte dostali do vedenia. Dayot Upamecano hľadal nabiehajúceho Leroya Saneho, no prvý bol pri lopte brankár Gregor Kobel. Ten však urobil obrovskú chybu, keď nedokázal trafiť loptu a Bayern viedol 1:0. Následne po rohovom kope Matthijs de Ligt posunul hlavičkou loptu na Müllera a ten zvýšil na 2:0. O päť minút neskôr domáci viedli už o tri góly. Saneho strelu Kobel len vyrazil a Müller strelil z dorážky svoj druhý presný zásah v stretnutí.Po zmene strán Bayern zvýšil už na 4:0, keď Sane prihrávkou našiel rozbehnutého Kingsleyho Comanana a ten zakončil presne k ľavej žrdi. Borussii sa v 72. minúte podarilo znížiť, keď Emre Can premenil pokutový kop. Domáci Serge Gnabry lobom prekonal brankára Kobela, no jeho gól neplatil pre postavenie mimo hry. V 90. minúte hostia ešte upravili výsledok na 2:4, Donyell Malen si vymenil loptu s Raphaëlom Guerreirom a následne ju poslal presne k pravej žrdi.Hráči 1. FC Union Berlín zvíťazili nad VfB Stuttgart jasne 3:0. Domáci si vďaka triumfu poistili tretie miesto v tabuľke. V ďalšom stretnutí Hertha Berlín remizovala na ihrisku Freiburgu 1:1. Slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík v drese hostí do zápasu nezasiahol.