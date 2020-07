Bayern zdolal Leverkusen a získal jubilejný 20. Nemecký pohár

Nemecký pohár - finále :



Bayer Leverkusen - Bayern Mníchov 2:4 (0:2)



Góly: 63. S. Bender, 90.+4 Havertz - 16. Alaba, 24. Gnabry, 59. a 89. Lewandowski, ŽK: Wendell - Lewandowski, rozhodoval: Welz.



Leverkusen: Hrádecký - L. Bender (81. Weiser), S. Bender, Tapsoba, Wendell - Aranguiz, Baumgartlinger (46. Demirbay) - Diaby, Amiri (46. Volland), Bailey (76. Bellarabi) - Havertz



Bayern: Neuer - Pavard, Boateng (69. Hernandez), Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Gnabry (87. Coutinho), Müller (87. Alcantara), Coman (64. Perišič) - Lewandowski

Prehľad víťazov od sezóny 2009/10:



2009/10: Bayern Mníchov



2010/11: Schalke 04



2011/12: Borussia Dortmund



2012/13: Bayern Mníchov



2013/14: Bayern Mníchov



2014/15: VfL Wolfsburg



2015/16: Bayern Mníchov



2016/17: Borussia Dortmund



2017/18: Eintracht Frankfurt



2018/19: Bayern Mníchov



2019/20: Bayern Mníchov



Berlín 4. júla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom finále Nemeckého pohára nad Bayerom Leverkusen 4:2, získali jubilejnú dvadsiatu trofej v tejto súťaži a skompletizovali double.Mníchovčania sa ujali vedenia po štvrťhodine hry na Olympijskom štadióne v Berlíne, keď sa z priameho kopu tesne za šestnástkou presadil David Alaba. V 24. minúte bolo už 2:0, Joshua Kimmich vysunul presnou kolmicou Sergea Gnabryho a ten svoj nájazd na brankára premenil. Bayern bol počas celého zápasu aktívnejší a nebezpečnejší smerom dopredu, no aj jeho súper si vypracoval zopár šancí. Tutovku mal v 57. minúte Kevin Volland, ktorý dostal výbornú prihrávku od Moussu Diabyho, no sám pred brankárom netrafil loptu. Bayer pykal už o dve minúty, Robert Lewandowski si spracoval výkop Manuela Neuera a z 25 metrov z voleja vypálil. Síce len do stredu bránky, no fínsky brankár so slovenskými koreňmi Lukáš Hrádecký spravil veľkú chybu, loptu si zrazil medzi nohy a tá prešla až do brány. V 63. minúte skóroval aj Sven Bender, ktorý sa presadil hlavou po rohovom kope. V 89. minúte pridal štvrtý gól Bayernu Lewandowski a v štvrtej minúte nadstaveného času spečatil skóre z penalty Kai Havertz.Bayern tak zlepšil svoj rekord v počte víťazstiev v pohári, obhájil vlaňajšie víťazstvo a získal už 20. trofej, druhý v historickom poradí pohára je Werder Brémy so šiestimi titulmi. Mníchovčania v tejto sezóne vyhrali aj bundesligu.