Bayern zdolal Mönchengladbach, k titulu potrebuje jeden triumf

31. kolo bundesligy:



Bayern Mníchov - Borussia Mönchengladbach 2:1 (1:1)



Góly: 26. Zirkzee, 86. Goretzka – 37. Pavard (vlastný)



/Bénes za hostí od 83. min/





1. FC Kolín – Union Berlín 1:2 (0:1)



Góly: 90.+2 Cordoba - 39. Friedrich, 67. Gentner





Fortuna Düsseldorf – Borussia Dortmund 0:1 (0:0)



Gól: 90.+5 Haaland





Hertha Berlín – Eintracht Frankfurt 1:4 (1:0)



Góly: 24. Piatek - 51. Bost, 62. a 86. Silva, 68. N'Dicka, ČK: 45+1. Boyata (Hertha)



/za domácich odohral Peter Pekarík celý zápas/





SC Paderborn – Werder Brémy 1:5 (0:3)



Góly: 66. Sabiri - 20. a 39. Klaassen, 34. Osako, 60. Eggestein, 90.+2 Füllkrug





VfL Wolfsburg – SC Freiburg 2:2 (2:1)



Góly: 14. a 27. Weghorst (druhý z 11 m) – 43. Höler, 46. Sallai



Mníchov 13. júna (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov urobili dôležitý krok k ôsmemu titulu v sérii v nemeckej bundeslige. V sobotňajšom zápase 31. kola si na domácej pôde poradili s Borussiou Mönchengladbach 2:1 a k zisku majstrovského titulu potrebujú už len jedno víťazstvo v zostávajúcich troch kolách.Bayern rozhodol o svojom triumfe v 86. minúte, keď sa presadil Leon Goretzka. Slovenský reprezentant László Bénes z Mönchengladbachu sa dostal na ihrisko tri minúty predtým. V prvom polčase otvoril skóre Joshua Zirkzee, keď potrestal hrubú chybu hosťujúceho brankára Yanna Sommera, o vyrovnanie sa však postaral o jedenásť minút neskôr vlastným gólom Benjamin Pavard. Bavori môžu osláviť titul už v utorok v Brémach.Borusii Dortmund zachránil malú šancu na titul nórsky kanonier Erling Haaland. V piatej minúty nadstaveného času rozhodol hlavou o tesnom triumfe na ihrisku Fortuny Düsseldorf 1:0. Hostia počas celého zápas dobýjali bránku domácich, v 65. minúte rozvlnil sieť Raphael Guerreiro. Arbiter však po preskúmaní akcie cez VAR postrehol hru rukou jedného z Dortmundčanov pred strelou a gól neuznal. Fortuna držala bezgólový stav až do nadstaveného času a v závere mala aj šance rozhodnúť, no Borussiu napokon vykúpila gólová hlavička Haalanda v 90.+5 minúte. Bayern má na konte 73 bodov, Dortmund o sedem menej.V ďalšom zápase prehrali futbalisti Herthy Berlín na domácej pôde s Eintrachtom Frankfurt 1:4. Domáci hrali od 45. minúty bez obrancu Dedrycka Boyatu, ktorého rozhodca po faule a po druhej žltej karte vylúčil. Slovenský obranca Peter Pekarík opäť odohral celý zápas, od reštartu súťaže ešte nechýbal v zostave Herthy ani minútu. Berlínčania išli do vedenia v 23. minúte po zásahu Poliaka Krzystofa Piateka, no pred koncom polčasu skolil Boyata tesne pred pokutovým územím útočníka hostí Basa Dosta a musel ísť pod sprchy. Arbiter ešte skúmal VAR, či sa Boyata nedopustil faulu v pokutovom území, ale napokon z toho bol priamy kop. Šesť minút po prestávke Dost vyrovnal a o triumfe hostí potom rozhodol po najkrajšej akcii zápasu André Silva. Pätičkou zakončil skvelú prihrávku Dajčiho Kamadu, ktorý pred ňou vyzvŕtal niekoľko hráčov domácich a poslal spoluhráčovi loptu do voľného priestoru. Triumf Eintrachtu ešte prikrášlili Evan N'Dicka a druhým gólom Silva.Po dvoch prehrách zabrali Brémy, ktoré bojujú o záchranu. Na pôde posledného Paderbronu triumfovali hladko 5:1, pričom už v prvom polčase nasúkali do siete domácich tri góly. Paderbron stráca na 16. barážové miesto už osem bodov a s veľkou pravdepodobnosťou sa so súťažou rozlúči.