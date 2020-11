Bayern zdolal v šlágri Dortmund a vedie nemeckú ligu

Bundesliga - 7. kolo:



FC Augsburg - Hertha Berlín 0:3 (0:1)



Góly: 44. Cunha (z 11 m), 51. Lukebakio, 85. Piatek



/P. Pekarík (Hertha) odohral celé stretnutie/





FSV Mainz - FC Schalke 04 2:2 (2:1)



Góly: 6. Brosinski (z 11 m), 45.+2 Mateta (z 11 m) - 36. Uth, 82. St. Juste (vlastný)





RB Lipsko - SC Freiburg 3:0 (1:0)



Góly: 26. Konate, 70. Sabitzer (z 11 m), 89. Angelino





VfB Stuttgart - Eintracht Frankfurt 2:2 (2:2)



Góly: 17. Gonzalez (z 11 m), 37. Castro - 61. Silva, 75. Abraham





Union Berlín - Arminia Bielefeld 5:0 (3:0)



Góly: 3. Endo, 13. Andrich, 45.+2 Becker, 52. Kruse (z 11 m), 89. Teuchert





Borussia Dortmund - Bayern Mníchov 2:3 (1:1)



Góly: 45. Reus, 83. Haaland - 45.+4 Alaba, 48. Lewandowski, 80. Sane

Berlín 7. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom šlágri 7. kola najvyššej nemeckej súťaže na pôde Borussie Dortmund 3:2. V 80. minúte strelil víťazný gól Leroy Sane. Obhajcovia titulu sú so ziskom 18 bodov na čele tabuľky o dva body pred RB Lipsko, Dortmund na treťom mieste má na konte 15 bodov.Veľkú príležitosť na otvorenie skóre mal už v 14. minúte hosťujúci Leon Goretzka, ktorého hlavičku vyrazil domáci brankár Roman Bürki. Onedlho sa v šanci na opačnom konci ocitol Erling Braut Haaland, ale zoči-voči súperovmu brankárovi Manuelovi Neuerovi nezakončil razantne ani presne. V 24. minúte sa presadil Lewandowski, systém VAR však posúdil jeho postavenie v čase prihrávky Sergea Gnabryho ako ofsajdové. Do vedenia sa dostala Borussia v 45. minúte, Raphael Guerreiro našiel prihrávkou pod seba Marca Reusa, ktorý z prvej prekonal Neuera. Lenže, náskok domácim nevydržal ani do prestávky, v nadstavenom čase prvého dejstva mal Bayern výhodu priameho kopu, z ktorého strelou okolo múru vyrovnal David Alaba.Haaland mal ďalšiu možnosť krátko po zmene strán, no v šestnástke neposlal nabiehajúcemu spoluhráčovi presnú loptu. Dortmund pykal a inkasoval v závere prvého aj na začiatku druhého polčasu. Po centri Lucasa Hernandeza z ľavého kraja Lewandowski predskočil Matsa Hummelsa a poslal úradujúcich šampiónov do vedenia. V 51. minúte mohli mať už dvojgólový náskok, Kingsley Coman opečiatkoval žrď. Šancu na skórovanie si vypracoval aj Reus, cez obrancu prenikol do šestnástky a vystrelil, tentoraz bol v mikrosúboji úspešný Neuer. Bayern sa dočkal poistky desať minút pred koncom riadneho hracieho času. Vyšla mu rýchla kontra, Lewandowski vysunul striedajúceho Saneho a ten prekonal Bürkiho. Domáci ešte zabojovali a znížili už o tri minúty neskôr, Haaland si spracoval center od Guerreira, obišiel Neuera a skóroval popod hádžuceho sa brankára. V nadstavenom čase VAR opäť neuznal gól Lewandowskému pre ofsajd, no všetky body už zostali Bayernu, ktorý sa vrátil na čelo tabuľky pred Lipsko. To triumfovalo doma nad SC Freiburg 3:0.povedal stredopoliar Bayernu Goretzka pre agentúru DPA.Hertha Berlín uspela na pôde FC Augsburg takisto 3:0. Slovenský reprezentačný obranca Peter Pekarík odohral za hostí celý zápas. Mestský rival Union Berlín slávil svoje historicky najvyššie víťazstvo v najvyššej nemeckej súťaži, na vlastnom štadióne zdolal Arminiu Bielefeld 5:0. Max Kruse premenil šestnástu jedenástku za sebou, čím vyrovnal bundesligový rekord Hansa-Joachima Abela z rokov 1973 až 1984.