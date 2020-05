Bayern v sobotnom zápase zničil Fortunu, Flick prekonal Guardiolu

Mníchov 31. mája (TASR) - Dominantný výkon, krásne góly, prevalcovanie súpera, ďalšie rekordné zápisy. Futbalisti Bayernu Mníchov v sobotňajšom 29. ligovom kole v Allianz Arene zničili zostupom ohrozenú Fortunu Düsseldorf 5:0 a pohodlne kráčajú za ôsmym majstrovským titulom v sérii. Päť kôl pred koncom dohrávanej sezóny majú v tabuľke pred druhou Borussiou Dortmund náskok 10 bodov, BVB má ešte nedeľný zápas v Paderborne k dobru.



Bayern v tejto sezóne nastrieľal súperom v 29 kolách už 86 gólov, čo je v 57-ročnej histórii Bundesligy nový rekord, upozornil oficiálny web Bavorov. Mníchovčania ťahajú sériu ôsmich výhier v lige a proti Düsseldorfu sa dvakrát presadil poľský útočník Robert Lewandowski. Najmä jeho pätička medzi nohy brankára hostí na 4:0 bola futbalovou lahôdkou. Lewandowski v predchádzajúcich šiestich súbojoch nikdy Fortune gól nedal, teraz túto štatistiku zlomil hneď dvakrát. V reštartovanej sezóne má vo všetkých súťažiach na konte už 43 gólov, pričom v lige dal 29 gólov v 29 dueloch a útočí na historické maximum legendárneho Nemca Gerda Müllera, ktorý dal v sezóne 1971/1972 40 gólov.



Kouč domácich Hansi Flick dosiahol po svojom príchode na lavičku už 22 víťazstvo z 25 stretnutí, čím vylepšil najlepší trénerský štart v klube Španiela Pepa Guardiolu z roku 2013. "Štatistiky a rekordy ma nezaujímajú. Dôležitejšie je, aby sme mali úspešnú sezónu. V Bayerne Mníchov sa očakávajú tituly. To je náš cieľ a ešte nám k nemu zostáva pár zápasov. Som veľmi šťastný, pretože sme dnes boli naozaj mimoriadne agresívni a skutočne sme súperovi nedali najmenšiu šancu. Mužstvo hrá naozaj skvele a dokáže veci z tréningov preniesť aj do zápasov, ktoré sú bez divákov skutočne smutné. Chýbajú nám ich emócie," citovali Flicka nemecké agentúry DPA a SID.



V uplynulých zápasoch sa v dobrej forme prezentoval aj 19-ročný kanadský obranca Alphonso Davies. V 52. minúte stanovil konečný výsledok, keď agresívne vystúpil na súpera, zobral mu loptu a cez viacerých protihráčov sa pretlačil do úspešného zakončenia. V predchádzajúcom súboji v Dortmunde, kde Bayern uspel 1:0 a prakticky rozhodol o titule, predviedol Davies neuveriteľnú rýchlosť. Pri návratovom šprinte k pokrytiu nórskeho kanoniera BVB Erlinga Haalanda mu namerali 35,3 km/h. V sobotu v Allianz Arene ešte o desatinku túto rýchlosť vylepšil, na absolútny ligový rekord Achrifa Hakimiho z Dortmundu (36.49 km/h) mu však ešte čosi chýba. "Situácia pri góle bola špeciálna. Odviedol som robotu ako obranca, vysoko a čisto som napádal, získal loptu, dostal sa do zakončenia a trafil do siete," povedal Davies. Mladík už úplne akceptoval prezývku "Road Runner" podľa známej komiksovej postavičky, ktorú mu dal spoluhráč Thomas Müller. "Keď si súper myslí, že má loptu pod kontrolou a má čas, náš Road Runner urobí 'meep, meep' a loptu mu ukradne," reagoval Müller, keď Kanaďan dobehol Haalanda. "Áno, poznám ten komiks, pozeral som ho, keď som vyrastal. Viem, že som rýchly. To, že ma Thomas takto nazval, beriem od neho ako kompliment. Je to od neho milé a je to dobrá prezývka," dodal Davies.