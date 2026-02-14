Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bayern zvíťazil v Brémach, dva góly dal Kane

Leon Goretzka z Bayernu (vľavo) oslavuje s Konradom Laimerom po strelení tretieho gólu svojho tímu počas futbalového zápasu nemeckej Bundesligy medzi Werderom Brémy a Bayernom Mníchov v Brémach v Nemecku v sobotu 14. decembra 2026. Foto: TASR/AP

Bavorský veľkoklub má na čele tabuľky náskok šesť bodov pred druhým Dortmundom.

Autor TASR
Berlín 14. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v sobotňajšom stretnutí 22. kola nemeckej Bundesligy na trávniku Werderu Brémy 3:0 (2:0). O úvodné dva góly lídra ligy sa v prvom polčase postaral Harry Kane, tretí pridal po zmene strán Leon Goretzka. Bavorský veľkoklub má na čele tabuľky náskok šesť bodov pred druhým Dortmundom.



Bundesliga - 22. kolo:

Bayer Leverkusen - FC St. Pauli 4:0 (2:0)

Góly: 13. Quansah, 14. Schick, 52. Tapsoba, 78. Poku



Eintracht Frankfurt - Borussia Mönchengladbach 3:0 (2:0)

Góly: 24. Brown, 34. Amaimouni, 75. Knauff



Hamburger SV - 1. FC Union Berlín 3:2 (2:1)

Góly: 35. a 82. Königsdörffer, 45.+2. Capaldo - 28. Querfeld (z 11 m), 89. Ilič



TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 3:0 (0:0)

Góly: 46. Asllani, 51. Kabak, 90.+5. Gendrey



Werder Brémy - Bayern Mníchov 0:3 (0:2)

Góly: 22. a 25. Kane (prvý z 11 m), 70. Goretzka
