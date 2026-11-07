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Bayern zvíťazil v Mainzi a udržal sa na čele, Neuer prekonal rekord

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Hráč Dortmundu Ramy Bensebaini (vpravo) bojuje o loptu s Felixom Keidelom z Elversbergu v zápase 9. kola nemeckej Bundesligy Borussia Dortmund – SV Elversberg v Dortmunde 7. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Triumf Dortmundu nad Elversbergom zariadil dvoma gólmi v druhom polčase Felix Nmecha.

Autor TASR
,aktualizované 
Berlín 7. novembra (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zvíťazili v 9. kole nemeckej Bundesligy na pôde Mainzu 2:1 a udržali si post lídra tabuľky o skóre pred Borussiou Dortmund. Ich rival zdolal rovnakým výsledkom doma nováčika z Elversbergu. Bavori sa ujali vedenia v 14. minúte zásluhou Joshuu Kimmicha, v 57. minúte zvýšil Lennart Karl. Mainz v nadstavenom čase už iba skorigoval prehru.

Brankár Manuel Neuer sa stal vo veku 40 rokov a 225 dní najstarším hráčom, ktorý nastúpil za Bayern v bundesligovom zápase. Prekonal zápis Bernda Drehera (40 rokov a 198 dní). Najstarším brankárom, ktorý odchytal duel najvyššej nemeckej súťaže, bol Uli Stein z Hamburgeru SV. Medzi tri žrde sa postavil vo veku 42 rokov a 170 dní.

Triumf Dortmundu nad Elversbergom zariadil dvoma gólmi v druhom polčase Felix Nmecha. Tretie Lipsko v súboji s Augsburgom inkasovalo hneď v prvej minúte, no napokon triumfovalo presvedčivo 5:2. Paderborn remizoval s Eintrachtom Frankfurt 2:2, bod pre hostí zachránil v 90.+3 minúte svojím druhým gólom Jonathan Burkardt. VfB Stuttgart bez zraneného slovenského reprezentanta Lea Sauera si poradil s Werderom Brémy 1:0.



Bundesliga - 9. kolo:

VfB Stuttgart - Werder Brémy 1:0 (1:0)

Gól: 7. Mittelstädt


Borussia Dortmund – SV Elversberg 2:1 (0:0)

Góly: 55. a 71. Nmecha - 81. Futkeu



RB Lipsko – FC Augsburg 5:2 (3:1)

Góly: 34. Banzuzi, 35. Nkunku, 45.+1 Raum, 60.

Romulo, 66. Baumgartner - 1. Kade, 90.+3 Ogundu



FSV Mainz 05 – Bayern Mníchov 1:2 (0:1)

Góly: 90.+3 Tietz - 14. Kimmich, 57. Karl



SC Paderborn – Eintracht Frankfurt 2:2 (1:1)

Góly: 45+1. Obermair, 73. Pieringer (z 11 m) - 23. a 90.+3 Burkardt, ČK: 75. Baum (Frankfurt) po druhej ŽK

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