Bayern zvládol šláger s PSG aj v oslabení, Kompany: Dobrá reakcia
Trénerovi Parížanov Luisovi Enriquemu pribudli ďalšie vrásky nielen pre prehru, ale aj pre zranenia jeho hráčov.
Autor TASR
Paríž 5. novembra (TASR) - Po súboji dvoch európskych veľkoklubov v Lige majstrov cíti väčšiu spokojnosť Bayern Mníchov. Bavori zvíťazili v utorkovom stretnutí 4. kola ligovej fázy na ihrisku obhajcu titulu Paríža St. Germain 2:1 a uchovali si stopercentnú bilanciu, o ktorú sa delia s Arsenalom Londýn.
Bayern natiahol sériu víťazstiev vo všetkých súťažiach na 16 duelov. Naposledy nezabodoval naplno ešte v úvode júla na MS klubov, keď vypadol vo štvrťfinále práve s Parížanmi po prehre 0:2 v Atlante. „Vieme, že o triumfe v Lige majstrov sa teraz nerozhodlo. Je to o postupe ďalej a my sme získali veľmi dôležité tri body,“ pripomenul po stretnutí tréner bavorského veľkoklubu Vincent Kompany.
Postavou zápasu bol kolumbijský krídelník Luis Diaz. Najprv zariadil Mníchovčanom dvojgólový náskok, keď skóroval v 4. a 32. minúte, aby sa v nadstavení prvého polčasu nechal vylúčiť po faule na Achrafa Hakimiho. Francúzsky šampión však polovicu duelu trvajúcu presilovku využil iba na zníženie na 1:2, o ktoré sa postaral v 74. minúte Joao Neves. „Mužstvo na situáciu zareagovalo dobre. Museli sme brániť v desiatich a zvládli sme to. Zachovali sme pokoj, mali sme sebavedomie. Ukázali sme, že sme schopní adekvátne zareagovať, aby sme dosiahli vytúžený výsledok,“ pochvaľoval si Kompany.
Trénerovi Parížanov Luisovi Enriquemu pribudli ďalšie vrásky nielen pre prehru, ale aj pre zranenia jeho hráčov. Hakimi po Diazovom faule duel nedohral s boľavým členkom, ešte predtým po 25 minútach hry striedal aj držiteľ Zlatej lopty Ousmane Dembele. „Musíme si počkať na testy, aby sme vedeli viac, no jeho zranenie nemá nič spoločné s predchádzajúcim,“ informoval Luis Enrique, ktorému zo zdravotných dôvodov chýba aj ďalší kľúčový hráč Desire Doue. „Nepamätám si, kedy sme naposledy hrali v kompletnom zložení. Musíme sa s tým však vyrovnať. Taký je futbal. Nebudeme sa vyhovárať. Súper v prvom polčase nad nami dominoval. Vypracoval si viac šancí a góly sme mu darovali,“ pripustil španielsky kouč.
