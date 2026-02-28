< sekcia Šport
Bayern zvládol šláger v Dortmunde, o triumfe rozhodol Kimmich
Hráči Hoffenheimu podľahli doma FC St. Pauli 0:1.
Autor TASR
Mníchov 28. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov zdolali v šlágri 24. kola nemeckej Bundesligy domácu Borussiu Dortmund 3:2. Líder súťaže má pred sobotňajším súperom opäť náskok jedenástich bodov. Útočník Harry Kane po prestávke odpovedal dvoma gólmi na presný zásah Nica Schlotterbecka z prvého polčasu, rozhodujúci gól zaznamenal v 83. minúte Joshua Kimmich.
Ústrednou postavou prvého polčasu a napokon aj celého zápasu bol obranca Nico Schlotterbeck. Ten najprv po zákroku na Josipa Stanišiča videl „len“ žltú kartu. Napriek tomu, že zasiahol v súboji najprv loptu, sa hráči i tréner Bayernu Vincent Kompany dožadovali červenej karty. Tá však neprišla a Schlotterbeck v 26. minúte otvoril skóre po presnej hlavičke. V druhom polčase prebral Bayern iniciatívu a Kane využil prihrávku Sergea Gnabryho - 1:1. Schlotterbeck následne po vyrovnanom priebehu fauloval v pokutovom území Stanišiča a Kane pridal z penalty aj druhý gól. Daniel Svensson dokázal v 83. minúte ešte zdramatizovať zápas, no Kimmich sa o štyri minúty neskôr v ťažkej pozícii z voleja nemýlil a rozhodol. Angličan Kane má aktuálne na konte 30 ligových presných zásahov. Rekord súťaže drží bývalý hráč bavorského veľkoklubu Robert Lewandowski, ktorý nastrieľal v sezóne 2020/2021 41 gólov.
Hráči Hoffenheimu podľahli doma FC St. Pauli 0:1. Tretí tím súťaže tak dal možnosť štvrtému Stuttgartu zmazať v nedeľu trojbodové manko. St. Pauli vyhralo druhý zápas za sebou a vďaka trom bodom sa dostalo bod nad zónu zostupu. Vo štvrtej nadstavenej minúte prvého polčasu o tom rozhodol stredopoliar Mathias Pereira Lage.
Bod pre Leverkusen za remízu 1:1 s Mainzom zariadil v 88. minúte obranca Jarell Quansah. Bayer sa drží na priebežnom 6. mieste, Mainz je bod nad zónou zostupu a o skóre pred St. Pauli. Dôležité víťazstvo zaknihovali hráči Borussie Mönchengladbach, ktorí výhrou 1:0 nad Unionom Berlín ukončili sedemzápasovú sériu bez triumfu. Posledný Heidenheim podľahol domácim Brémam 0:2. Pre Werder, ktorému patrí 16. pozícia, to bola prvá výhra od novembra.
Bundesliga - 24. kolo:
Borussia Dortmund - Bayern Mníchov 2:3 (1:0)
Góly: 26. Schlotterbeck, 83. Svensson - 54. a 70. Kane (druhý z 11 m), 87. Kimmich
Borussia Mönchengladbach - Union Berlín 1:0 (0:0)
Góly: 90.+4 Dicks
Bayer Leverkusen - FSV Mainz 1:1 (0:0)
Góly: 88. Quansah - 67. Becker
TSG Hoffenheim - FC St. Pauli 0:1 (0:1)
Góly: 45.+4 Pereira Lage
Werder Brémy - 1. FC Heidenheim 2:0 (0:0)
Góly: 57. Miloševič, 90.+7 Behrens (vl.)
