Bayern neudržal v Mönchengladbachu náskok 2:0, Flick: Využili chyby

Berlín 9. januára (TASR) - Úvodná tridsaťminútovka piatkového súboja nemeckej bundesligy vôbec nenasvedčovala, že by futbalisti Bayernu Mníchov mohli odísť z Mönchengladbachu s prázdnymi rukami. Obhajca titulu a líder súťaže viedol v stretnutí 15. kola už 2:0, hráči domácej Borussie však dokázali potrestať individuálne chyby a laxný prístup v obrane a po senzačnom obrate na 3:2 získať všetky body.



Bayern utrpel iba druhú prehru v tejto ligovej sezóne. Jeho zaváhanie môže využiť Lipsko, ktoré v prípade sobotného víťazstva nad Dortmundom vystrieda Bavorov na čele tabuľky. "Gladbach bol mimoriadne efektívny, využil naše chyby v obrane. Hrali sme dobre len úvodných 30 minút. Dominovali sme, ale potom prišlo poľavenie. Individuálne chyby, stratené lopty, nedôsledné bránenie, to boli hlavné príčiny našej prehry," uviedol tréner Bayernu Hansi Flick. Dlhoročná opora tímu a ofenzívny stredopoliar Thomas Müller sa s jeho názorom stotožnil: "Príliš skoro sme strácali loptu pri prechode do útoku. Za prehru si môžeme jedine sami. Nemalo by sa stávať, že prídeme o takýto náskok. Je to pre nás poučenie."



Hostia si vybudovali náskok vďaka presným zásahom Roberta Lewandowského z jedenástky a Leona Goretzku. V závere prvého polčasu však vyrovnal dvoma gólmi Jonas Hofmann a krátko po zmene strán rozhodol o triumfe domácich Florian Neuhaus. "Napriek dvojgólovému manku sme to nezabalili a bojovali až do konca. Myslím si, že hráči Bayernu to nečakali a boli z toho trochu zaskočení. S pribúdajúcimi minútami sme sa zlepšovali a odmenou bolo vyrovnanie ešte do prestávky. Tretí gól nám dal krídla, škoda, že sme nepridali ďalší. Mohli sme byť na konci kľudnejší, takto to bol tvrdý boj," priznal dvojgólový hrdina zápasu Hofmann.



Mönchengladbach si poradil doma s Bayernom aj v minulej sezóne, vtedy dokázali jeho hráči otočiť z 0:1 na 2:1. "Som naozaj šťastný kvôli chlapcom, ktorým v minulých zápasoch neprialo šťastie a postrácali nejaké body. Som hrdý na to, ako sa dokázali vrátiť do zápasu. Mysím si, že naše víťazstvo je zaslúžené," poznamenal kouč 7. tímu tabuľky Marco Rose, ktorý proti Bayernu nechal slovenského reprezentanta Lászlóa Bénesa sedieť na lavičke náhradníkov.