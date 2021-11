Bayernu sa vrátili hráči z karantény, trénera mrzí absencia Kimmicha

Berlín 26. novembra (TASR) - Serge Gnabry, Jamal Musiala a Michael Cuisance sa po desaťdňovej karanténe opäť zapojili do tréningového procesu Bayernu Mníchov. Trojica mala negatívny test na COVID-19 a bude na súpiske úradujúceho nemeckého futbalového šampióna v sobotnom bundesligovom dueli s Arminiou Bielefeld.



Tréner Bayernu Julian Nagelsmann privítal v tréningovom procese aj Niklasa Süleho a Josipa Stanišiča, ktorí infekciu prekonali. Naopak, znepokojený je z pozitívneho výsledku testu defenzívneho stredopoliara Joshuu Kimmicha, ktorý už pred niekoľkými týždňami oznámil, že nie je zaočkovaný. Odvtedy bol ako blízky kontakt pozitívnej osoby už dvakrát v karanténe a Bayern mu ako nezaočkovanému odmietol vyplácať počas karantény mzdu.



"Veľa sa spolu rozprávame. Je to ambiciózny hráč a mrzí ho, že nie je k dispozícii už taký dlhý čas. Veľmi ma to trápi, chýba celému tímu," povedal Nagelsmann.