Bažík sa stal novým trénerom Banskej Bystrice

Banská Bystrica 16. júna (TASR) - Marek Bažík sa stal novým trénerom MFK Dukla Banská Bystrica. Účastník Niké ligy o tom informoval na svojom webe. V uplynulom ročníku viedol Duklu Mário Auxt.



"Uvedomujem si, do akej funkcie nastupujem. Je to pre mňa veľká česť, no zároveň k tomu pristupujem veľmi zodpovedne, pokorne a s veľkým rešpektom. Je to zodpovednosť voči klubu, fanúšikom, mestu. Dukla je klub, v ktorom som prežil veľa rokov, pracujú v ňom ľudia, ktorých mám rád. Už som v jednom rozhovore spomínal, že si ich vážim, aj pre to, čo pre klub urobili v ťažkých časoch. Tým, že žijem dlhé roky v Banskej Bystrici, poznám veľa Bystričanov – Duklistov, mám veľa kamarátov a známych, ktorí sú fanúšikmi Dukly a fandia jej v dobrom aj zlom a aj preto to beriem veľmi zodpovedne. Čo sa týka individuálnych cieľov, to nie je o mne, futbal je kolektívny šport, budeme sa baviť s hráčmi o tímových cieľoch a verím, že sa nám ich podarí v čo najväčšej miere plniť. Za mňa môžem povedať, že sa budem snažiť dať do toho všetku moju energiu," uviedol Bažík pre klubový web.