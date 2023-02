Bazilej vyradil Hamšíkov Trabzonspor, Poznaň postúpila do osemfinále

Bratislava 24. februára (TASR) - Futbalisti tureckého Trabzonsporu nestačili v súčte oboch zápasov baráže o osemfinále druhého ročníka Európskej konferenčnej ligy (EKL) na švajčiarsky Bazilej. Bez zraneného slovenského stredopoliara Mareka Hamšíka prehrali na ihrisku Bazileja 0:2 (v celkovom súčte 1:2). Postup do osemfinále naopak oslavovala dvojica Ľubomír Šatka a Dominik Holec hrajúci za Lech Poznaň. Úradujúci šampión poľskej Ekstraklasy vyradil nórsky FK Bodö/Glimt (1:0).



V ôsmich dueloch sa stretli tímy z tretích miest skupinovej fázy Európskej ligy (EL) a druhých miest skupinovej fázy EKL. Trabzonspor bez zraneného Mareka Hamšíka nestačil na švajčiarsky Bazilej, s ktorým prehral 0:2. V súčte oboch zápasov sa Bazilejčania postarali o obrat a postúpili do osemfinálovej fázy. Švajčiarsky klub zopakoval na domácej pôde rovnaký výsledok, akým zdolal Trabzonspor v skupinovej fáze Európskej ligy v sezóne 2019/20. "Mám obrovskú radosť. Zvládli sme zápas proti silnému tímu," povedal autor otváracieho gólu odvetného zápasu Zeki Amdouni.



Do osemfinále naopak prenikol Lech Poznaň. V klube poľského majstra pôsobia slovenský obranca Ľubomír Šatka a brankár Dominik Holec. Prvý menovaný nefiguroval pre zranenie v zápasovej nominácii v odvete proti FK Bodö/Glimt. Holec sledoval stretnutie z lavičky náhradníkov. Jediný gól dvojzápasu strelil v 63. minúte vo svojom 100. zápase za Poznaň švédsky útočník Mikael Ishak. "Neviem, či si môžete vysnívať lepší scenár. Odohrať stý zápas a streliť v ňom víťazný gól, ktorý sa zapíše do histórie," uviedol pre oficiálnu stránku poľského klubu hlavný tréner John van den Brom.



Slovenský šampión Slovan Bratislava má ako víťaz základnej H-skupiny miestenku v osemfinále súťaže už istú. Svojho súpera spozná už v piatok 24. februára v žrebe EKL, ktorý sa uskutoční v popoludňajších hodinách vo švajčiarskom Nyone.