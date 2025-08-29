Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 29. august 2025Meniny má Nikola a Nikolaj
< sekcia Šport

B.Bystrica zdolala v príprave Frýdek-Místek, Žilina vyhrala v Trenčíne

.
Na snímke zľava Marek Klaus a Anthony Nellis (Vítkovice) a Boris Žabka (Banská Bystrica). Foto: TASR - Ján Krošlák

Pre „baranov“ to bol siedmy prípravný zápas a piate víťazstvo.

Autor TASR
Bratislava 29. augusta (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice zvíťazili v piatkovom prípravnom zápase nad účastníkom druhej najvyššej českej súťaže HC Frýdek-Místek 4:3. V stretnutí prehrávali už 1:3, no napokon si v priebehu dvoch dní pripísali druhé víťazstvo a nadviazali na štvrtkový triumf nad Třincom 6:3.

Pre „baranov“ to bol siedmy prípravný zápas a piate víťazstvo. V piatkovom prípravnom dueli dvoch slovenských tipsportligistov zvíťazili hráči Žiliny nad Trenčínom 3:2 po predĺžení. O ich triumfe rozhodol útočník Brendan Ranford. Pre Žilinu to bolo vo štvrtom prípravnom zápase prvé víťazstvo. Trenčania majú v predsúťažnom období bilanciu dve víťazstvá a dve prehry.



Tipsport liga, príprava:

HK Dukla Trenčín - Vlci Žilina 2:3 pp (0:0, 0:2, 2:0, 0:1)

Góly: 46. Záborský, 57. Josling - 26. Vašaš, 32. Galamboš, 61. Ranford



HC Frýdek-Místek - HC MONACObet Banská Bystrica 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Góly: 18. Meszároš, 40. Galipeau, 44. Dej, 57. Turnbull
.

Neprehliadnite

ULICAMI BRATISLAVY: Prvý most cez Dunaj prišiel na konci 19. storočia

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: Po tridsiatkach mrazy. Aký bude záver leta?

SAV: Analyzované mRNA vakcíny obsahujú len schválené zložky

Vo veku 77 rokov zomrela politička Anna Záborská