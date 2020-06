Motorkári: Motokrosový areál na okraji mesta by nikoho nerušil

Banská Bystrica 25. júna (TASR) – Zámer vybudovať motokrosový areál v extraviláne mesta a napomôcť tak k usporiadaniu vzťahov medzi motorkármi a verejnosťou je cieľom občianskeho združenia (OZ) Enduro Team Banská Bystrica. Chce ho vybudovať z vlastných finančných zdrojov na mestskom pozemku, ktorý je vzdialený od obydlí, blízko skládky komunálneho odpadu, za kopcami, brániacimi šíreniu prípadného hluku a prachu. OZ o svojom zámere informovalo mestských poslancov na ich uplynulom zasadnutí, no súhlas zatiaľ nedostalo.



"V našom regióne nemáme v prijateľnom dosahu taký areál, ktorý by uspokojil motorkárov a ich chuť venovať sa tomuto druhu športu. Preto sme spojili sily a financie. Máme chuť zrealizovať projekt pre všetkých, ktorí majú radi tento šport. Mesto to nebude stáť nič, len ich prosíme o prenájom zabudnutého pozemku za skládkou odpadu, ktorý my budeme zveľaďovať a udržiavať. Našim zámerom je stiahnuť motokrosové motorky a štvorkolky z miest, kde nepatria a umožniť im športovať tak, aby nikoho nerušili," zdôraznil Slavomír Lamper z OZ.



Príroda v okolí mesta je často vystavená náročnej skúške v podobe jazdiacich motorkárov a priaznivcov štvorkoliek, ktorí silné stroje využívajú na pohyb nielen po komunikáciách, ale i poliach, lúkach a lesoch, čo je v mnohých prípadoch nelegálna a protizákonná činnosť. To bolo motiváciou pre zástupcov OZ Enduro Team oficiálne osloviť vedenie mesta a poslancov.



"Už dávnejšie sme hľadali vhodný pozemok na taký zámer, ale nepodarilo sa. Považujem za našu povinnosť pomôcť dobrým projektom a ľuďom, ktorí chcú v našom meste niečo zmysluplné vybudovať. Cesta ako stiahnuť z chránených území tých, ktorí tam nepatria, nie je v pokutách. Úspech vidím v ponúknutí možností na realizáciu ich aktivít vo vybranej lokalite tak, aby sme nerušili jeden druhého. Ochrana prírody, ktorú tak veľmi chceme, sa jednoducho nedá úspešne realizovať od stola a sankciami, ale pochopením a chuťou pomôcť tým, ktorých chceme usmerniť," reagoval mestský poslanec Martin Turčan s tým, že návrhom sa budú teraz zaoberať odborné komisie. Zámer vybudovať motokrosový areál podporilo v petícii viac než 3650 ľudí.