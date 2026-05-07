BC Rytas Vilnius prvým finalistom Ligy majstrov FIBA

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Rytas Vilnius sa premiérovo prebojoval do finále súťaže, stretne sa s víťazom duelu medzi Unicajou Malaga a AEK Atény.

Autor TASR
Badalona 7. mája (TASR) - Basketbalisti BC Rytas Vilnius sa stali prvými finalistami Ligy majstrov FIBA. Klub z Litvy zvíťazil na turnaji Final Four v španielskej Badalone v semifinále nad favorizovaným domácim tímom La Laguna Tenerife 87:69. Jerrick Harding prispel k postupu 29 bodmi. Rytas Vilnius sa premiérovo prebojoval do finále súťaže, stretne sa s víťazom duelu medzi Unicajou Malaga a AEK Atény.



Final Four Ligy majstrov FIBA - semifinále:

BC Rytas Vilnius – La Laguna Tenerife 87:69 (40:34)

Najviac bodov: Harding 29, Masiulis a Smith po 12 - Huertas 21, Guerra 13, Šermadini 10



ďalší program:

semifinále

21.00 Unicaja Malaga – AEK Atény
