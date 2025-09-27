Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
BC Slovan Bratislava na úvod sezóny zdolal BKM Lučenec 89:83

Na snímke zľava Jalil Beaubrun (Lúčenec), Viktor Kovačevič a Atin Wright (Lúčenec) počas úvodného zápasu sezóny BC Slovan Bratislava - BKM Lúčenec 27. septembra 2025 v Bratislave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Klub z Pasienkov tak uspel v prvom stretnutí po rebrandingu, Lester Fezell Medford pomohol k výhre bratislavského tímu 18 bodmi.

Autor TASR
Bratislava 27. septembra (TASR) - V úvodnom zápase nového ročníka TIPOS SBL zvíťazili basketbalisti BC Slovan Bratislava v Gopass Aréne nad BKM Lučenec 89:83. Klub z Pasienkov tak uspel v prvom stretnutí po rebrandingu, Lester Fezell Medford pomohol k výhre bratislavského tímu 18 bodmi. Hosťom nestačilo ani 27 bodov a deväť doskokov Atina Carla Wrighta.

TIPOS SBL - 1. kolo:

BC Slovan Bratislava - BKM Lučenec 89:83 (45:39)
najviac bodov: Medford 18, Radovanovič 14, Kovačevič 13 - Wright 27, Siládi 18, Beaubrun 16 (10 doskokov), 1029 divákov
