BC Slovan Bratislava prehral na palubovke Dinama Záhreb 105:108

KK Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (57:50).

Záhreb 20. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli v pondelňajšom dueli skupinovej fázy ENBL na palubovke chorvátskeho KK Dinamo Záhreb 105:108- Po troch dueloch majú v súťaži na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V stredu 29. októbra o 18.00 h nastúpia doma proti kosovskej Sigal Priština.



ENBL 2025/2026 - skupinová fáza

Najviac bodov: Savič 26, Hunt 25, Polutak 19 - Stevenson 32, Radovanovič 26, Medford ml. 12
