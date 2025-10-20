< sekcia Šport
BC Slovan Bratislava prehral na palubovke Dinama Záhreb 105:108
KK Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (57:50).
Autor TASR
Záhreb 20. októbra (TASR) - Basketbalisti BC Slovan Bratislava podľahli v pondelňajšom dueli skupinovej fázy ENBL na palubovke chorvátskeho KK Dinamo Záhreb 105:108- Po troch dueloch majú v súťaži na konte jedno víťazstvo a dve prehry. V stredu 29. októbra o 18.00 h nastúpia doma proti kosovskej Sigal Priština.
ENBL 2025/2026 - skupinová fáza
KK Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (57:50)
Najviac bodov: Savič 26, Hunt 25, Polutak 19 - Stevenson 32, Radovanovič 26, Medford ml. 12
ENBL 2025/2026 - skupinová fáza
KK Dinamo Záhreb - BC Slovan Bratislava 108:105 (57:50)
Najviac bodov: Savič 26, Hunt 25, Polutak 19 - Stevenson 32, Radovanovič 26, Medford ml. 12