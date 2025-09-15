< sekcia Šport
Beamish získal zlato na 3000 m prek., zdolal el Bakkaliho
Tokio 15. septembra (TASR) - Novozélandský atlét George Beamish prekvapujúco získal zlato v behu na 3000 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V pondelkovom finále zdolal na cieľovej rovinke dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Soufianea el Bakkaliho z Maroka. Tretí skončil Edmund Serem z Kene.