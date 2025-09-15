Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 15. september 2025Meniny má Jolana
< sekcia Šport

Beamish získal zlato na 3000 m prek., zdolal el Bakkaliho

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

V pondelkovom finále zdolal na cieľovej rovinke dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Soufianea el Bakkaliho z Maroka.

Autor TASR
Tokio 15. septembra (TASR) - Novozélandský atlét George Beamish prekvapujúco získal zlato v behu na 3000 m prekážok na majstrovstvách sveta v Tokiu. V pondelkovom finále zdolal na cieľovej rovinke dvojnásobného obhajcu titulu a dvojnásobného olympijského víťaza Soufianea el Bakkaliho z Maroka. Tretí skončil Edmund Serem z Kene.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek