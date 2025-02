Bearman zlyhal v autoškole: Stopku na okruhu nemáme

Londýn 18. februára (TASR) - Britský pretekár z prestížneho seriálu F1 Oliver Bearman prezradil, že vodičský preukaz urobil až na druhý pokus. Devätnásťročný jazdec tímu Haas nezastavil na "stopke" a svoje zlyhanie komentoval s úsmevom, že sa s touto značkou stretol prvýkrát v živote, keďže na okruhoch neexistujú dopravné značenia.



"Absolvoval som jazdu až na druhýkrát, asi by som to nemal ani hovoriť. Nezastavil som na značke stop, síce som ju neprepálil, spomalil som, ale auto úplne nezastavilo. Samozrejme viem, že zastaviť musím, na pretekárskom okruhu však nemáme značky ´stop´, takže to bolo moje prvé stretnutie s ňou," citovala mladíka agentúra DPA.



Bearman sa stal v minulej sezóne najmladším britským pilotom v prestížnom seriáli, keď debutoval v monoposte Ferrari. V tíme z talianskeho Maranella nahradil Španiela Carlosa Sainza. Dva štarty si pripísal aj za Haas. Pred skúškou na zisk vodičského preukazu podľa vlastných slov precenil svoje schopnosti: "Je to typický pohľad pretekára, keď som si myslel, že skúšku vykonám bez lekcií. Bola to chyba a pred druhou som sa uistil, že absolvujem niekoľko jázd."