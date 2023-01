Beckenbauer sa nezúčastní na Pelého pohrebe, má zdravotné problémy

Berlín 1. januára (TASR) - Bývalý nemecký futbalový reprezentant Franz Beckenbauer sa nezúčastní na utorňajšom pohrebe Pelého. Kapitán majstrov sveta z roku 1974 to zdôvodnil svojím zlým zdravotným stavom. Z rovnakého dôvodu sa nezúčastnil ani na nedávnych MS v Katare.



"Rád by som tam bol, no zdravie mi, bohužiaľ, neumožní taký dlhý let. Na svojho priateľa budem pri jeho poslednej ceste myslieť," citovala Beckenbauera agentúra DPA. S Pelém boli v sezóne 1977 spoluhráči v americkom klube New York Cosmos, Beckenbauer označil ich vzťah ako bratský. "Také priateľstvo je na celý život. Zostali nám krásne spomienky," dodal legendárny nemecký obranca, ktorý doviedol národný tím k titulu majstra sveta aj z pozície hlavného trénera (1990).



Jeden z najlepších futbalistov v histórii zomrel vo štvrtok vo veku 82 rokov. Už dlhšie ho trápili zdravotné problémy, pred rokom ho začali liečiť na rakovinu hrubého čreva, v septembri 2021 podstúpil operáciu a následne začal s chemoterapiou. Predtým mal problémy aj s chrbticou, kolenami a absolvoval aj operáciu bedrového kĺbu. Komplikácie mu spôsobili aj žlčové kamene.



Pelé doviedol Brazíliu k titulom majstra sveta v rokoch 1958, 1962 a 1970. V 92 zápasoch za národný tím dal 77 gólov, je historicky najlepší strelec svojej vlasti spoločne s Neymarom a jediný hráč vôbec s tromi titulmi z MS.



Poslednú možnosť rozlúčiť sa s brazílskou legendou bude mať verejnosť v pondelok a utorok na štadióne Vila Belmiro na predmestí Sao Paula. Stánok patrí klubu FC Santos, v ktorom Pelé odštartoval svoju úspešnú kariéru. Samotný pohreb prebehne v budove poschodového cintorína Memorial Necropole Ecumnica v uzavretom kruhu rodiny.