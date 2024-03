Beckenbauer zvažoval rezignáciu na post šéfa organizačného výboru MS

Berlín 28. marca (TASR) - Zosnulý nemecký futbalista Franz Beckenbauer zvažoval odstúpenie z pozícia šéfa organizačného výboru MS v roku 2006. Dôvodom bola platba, ohľadom ktorej sú momentálne vyšetrovaní traja bývalí predstavitelia Nemeckého futbalového zväzu (DFB). Vo štvrtok to uviedol právnik DFB na súde vo Frankfurte.



Theo Zwanziger, Wolfgang Niersbach a Horst R. Schmidt sú obvinení z daňových únikov, ktoré sú spojené so šampionátom v Nemecku. Prípad sa týka platby vo výške 6,7 milióna eur na účet Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) v apríli 2005. Peniaze boli údajne určené na slávnostný galavečer, ktorý sa nikdy neuskutočnil. Médiá tvrdili, že platba súvisela s kupovaním hlasov s kandidatúrou na usporiadanie turnaja v roku 2006. To sa nikdy nedokázalo a trojica je súdená len v súvislosti s daňovými dôsledkami platby.



Tá sa dostala prostredníctvom FIFA k už zosnulému podnikateľovi Robertovi Louisovi-Dreyfusovi. Beckenbauer mal prijať v roku 2002 od Francúza pôžičku v rovnakej výške, pričom tieto peniaze skončili na účte bývalého člena exekutívy FIFA Mohammeda bin Hammama. Ten bol zapletený do korupčnej kauzy ohľadom MS 2022 v Katare. Informácie priniesla agentúra DPA.