Becker podporuje Osakovú i ostatných športovcov v bojkote

Berlín 30. augusta (TASR) – Bývalý nemecký tenista Boris Becker podporil Japonku Naomi Osakovú a ďalších športovcov, ktorí verejne vystúpili proti rasovej diskriminácii a policajnej brutalite.



Päťdesiatdvaročný Becker prezradil, že jeho deti sa s rasizmom stretávajú pravidelne: "Milujeme šport, no tieto udalosti ukázali, čo je naozaj dôležité. Keď ľudia zomierajú pre farbu pleti, je to niečo neslýchané. V takomto prípade musia ísť víťazstvá bokom. Tlieskam športovcom za to, ako sa k celej situácií postavili. Je dobré vidieť, že berú svoje povinnosti vážne. Policajná brutalita voči mužom a ženám tmavej pleti je zarážajúca a musí ihneď končiť, bodka," povedal Becker.



Menovite vyzdvihol japonskú tenistku Naomi Osakovú. Bývalá svetová jednotka odmietla nastúpiť na semifinále na turnaji Western & Southern Open v reakcií na minulotýždňový incident vo Wisconsine, keď policajti postrelili Afroameričana Jacoba Blakea. Po jej odstúpení organizátori podujatia ATP a WTA v New Yorku prerušili na deň program. "V mojich očiach priniesla celému hnutiu (Black Lives Matter pozn. TASR) ešte väčšiu publicitu," povedal Becker. Osaková napokon svoje rozhodnutie zmenila a nastúpila na zápas s Elise Mertensovou (6:2, 7:6). Z účasti vo finále ju však vyradilo zranenie a Bieloruska Victoria Azarenková tak zvíťazila bez boja.