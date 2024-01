Bedard bude po operácii zlomenej čeľuste pauzovať šesť až osem týždňov

Chicago 10. januára (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard si po operácii zlomenej čeľuste nezahrá v zámorskej NHL šesť až osem týždňov. Jeho tím Chicago Blackhawks ho už v sobotu zaradil na listinu zranených hráčov po tom, ako ho v 11. minúte zápasu s New Jersey atakoval obranca Devils Brendan Smith.



Jednotka tohtoročného draftu a adept na najlepšieho nováčika sezóny nazbieral v 39 zápasoch 15 gólov a 18 asistencií a s 33 bodmi vedie tabuľku produktivity nováčikov. Chicago prišlo v rovnakom zápase aj o Nicka Foligna, ktorý si pri bitke so Smithom v druhej tretine zlomil prst.



Tréner Blackhawks Luke Richardson povedal, že Bedard pravdepodobne začne korčuľovať čo najskôr. "Keď sa vráti na ľad, bude mať na chvíľu ochranu tváre. On je však chlapík, ktorý sa bude chcieť vrátiť čo najskôr. Korčuľovať bez kontaktu by podľa mňa mohol už čoskoro," citoval Richardsona oficiálny web profiligy.