Bedard je prvý 18-ročný hráč Chicaga s troma trojbodovými zápasmi

New York 11. marca (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard sa stal prvým 18-ročným hráčom v histórii Chicaga Blackhawks, ktorý zaznamenal tri stretnutia v NHL so ziskom aspoň troch bodov. Center elitného útoku "jastrabov" sa dvoma gólmi a asistenciou podieľal na víťazstve svojho tímu nad Arizonou (7:4). Jacob Slavin sa stal najproduktívnejším obrancom v histórii organizácie Carolina Hurricanes.



Blackhawks strelili minimálne šesť gólov v jednom zápase po takmer roku. Predošlý rovnaký zápis sa im podaril 14. marca minulého roka proti Bostonu (6:3). Výrazný podiel na triumfe Chicaga mal aj krídelník druhej formácie Colin Blackwell, ktorý zaznamenal prvý hetrik v profilige. "Mám skvelý pocit. Som vďačný, že hrám s Jasonom Dickinsonom a Joeym Andersonom. Hrajú správnym spôsobom a dostávajú ma do dobrých situácií. Myslím si, že na góloch odviedli veľa ťažkej práce," povedal 30-ročný Blackwell, ktorý v predošlých 34 dueloch nastrieľal iba päť gólov.



Suverénne víťazstvo dosiahli hráči Caroliny proti Calgary (7:2). Obranca Jacob Slavin získal svoj 259. bod v NHL, čím prekonal Justina Faulka, doterajšieho bodového lídra medzi bekmi v histórii organizácie Hurricanes/Hartford Whalers. Na métu 25 gólov v sezóne dosiahol šiestykrát v kariére jeho spoluhráč Sebastian Aho. Dvadsaťšesťročný Fín sa vyrovnal Ericovi Staalovi a Kevinovi Dineenovi na druhom mieste v histórii organizácie Caroliny. Tejto štatistike kraľuje Ron Francis, ktorý zaznamenal sedem ročníkov s aspoň 25 gólmi v základnej časti. Brent Burns sa stal 12. obrancom v histórii NHL, ktorý má na konte 13 sezón s aspoň 10 gólmi.



Connor McDavid sa doťahuje na čelo produktivity a na prvého Nathana MacKinnon z Colorada stráca osem bodov. Kapitán Edmontonu si pripísal tri body (1+2) pri víťazstve Oilers na Pittsburghom (4:0). McDavid odohral svoj 30. viacbodový zápas v sezóne, čím sa vyrovnal Nikitovi Kučerovovi (Tampa Bay) na treťom mieste. Viackrát nazbierali v prebiehajúcom ročníku aspoň dva body v stretnutí iba MacKinnon (35) a útočník Bostonu David Pastrňák (32).