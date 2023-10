Bedard ozdobil premiéru asistenciou, pri nástupe si zabudol hokejku

New York 11. októbra (TASR) - Connor Bedard zažil vydarenú premiéru v zámorskej NHL. Supertalentovaný kanadský útočník sa vo svojom úvodnom ligovom zápase tešil z víťazstva Chicaga na ľade Pittsburghu 4:2, ku ktorému prispel asistenciou. Osemnásťročný hokejista bol pred stretnutím taký "nažhavený", že si pri nástupe na ľad zabudol zobrať so sebou hokejku.



Kamera ESPN ukázala, ako sa Bedard pred rozcvičkou pozdravil so spoluhráčmi v hráčskom tuneli, keď si náhle uvedomil, že mu chýba hokejka. Musel tak narýchlo utekať späť do šatne, aby si jednu zobral. Pri nástupe na ľad - ako býva v zámorí zvykom - odkorčuľoval s ďalším nováčikom Kevinom Korchinským uvítacie kolo, než sa k nim pridali ďalší spoluhráči. A tu Bedard zaujal druhýkrát, pretože obom ligovým novicom chýbala na hlave prilba, ktorá je od sezóny 2019/2020 počas rozcvičky pre všetkých hráčov povinná. Tohtoročnej draftovej jednotke tak hrozí pokuta.



V zápase Bedard ukázal kus zo so svojho umenia a potvrdil, prečo ho mnohí považujú za generačný talent. Dostal šancu ako center prvého útoku s krídlami Taylorom Hallom a Ryanom Donatom, pričom na úvodné buly sa postavil proti svojmu detskému idolu Sidneymu Crosbymu. Prvé vhadzovanie prehral, no už v 6. minúte dokázal vyslať prvú strelu na bránku. A v 36. minúte sa dočkal aj prvého bodu v profilige, keď asistoval pri góle Ryana Donata. V útočnom pásme šikovne uvoľnil pri mantineli obrancu Alexa Vlasica, ktorý potiahol puk smerom k bránke, vystrelil a následnú dorážku premenil Donato. Naštartoval tak obrat z 0:2 na 4:2. Bedard odohral počas 21 striedaní dokopy 21 minút a 29 sekúnd, na brankára "tučniakov" Tristana Jarryho vyslal päť striel. "Snažil som sa každé striedanie hrať lepšie. Niečo som aj vpredu vytvoril. Určite sú veci, v ktorých sa musím zlepšiť, no cítil som sa celkom fajn," komentoval Bedard svoj premiérový duel.



Obranca Pittsburghu Kris Letang uštedril Bedardovi niekoľko "uvítacích bodyčekov". Ako priznal, nie preto, aby mu ukázal, akým spôsobom sa hrá v tejto lige, ale najmä preto, že to bol jediný spôsob, ako udržať mladíka na uzde. "Je taký nadaný, taký obratný. Ovláda množstvo fint. Musel som proti nemu hrať tvrdo, pretože inak vás skutočne prekvapí svojimi klamlivými pohybmi. Nemáte čas sa ani pozrieť na puk, taký je rýchly," vyjadril sa pre AP Letang obdivne na adresu vychádzajúcej hviezdy.



O Bedardovom talente chodili chýry ďaleko predtým, než si ho Blackhawks vybrali tento rok z prvého miesta na drafte. Chicago prechádza generačnou obmenou a v klube očakávajú, že práve na Bedardovi postavia rekonštrukciu kádra. Spoluhráči boli z jeho hry v prvom zápase "unesení". "Je na svoj vek neuveriteľne vyspelý," povedal o Bedardovi útočník Jason Dickinson, ktorý sa na triumfe podieľal gólom a asistenciou. "Čelí pritom obrovskému tlaku, sú od neho tony očakávaní. Nezdá sa mi, že by ho to vyrušovalo. Ani trochu ho to nelimituje."