Bedard po zákroku Smitha nedohral zápas, Smith: Bol to čistý hit

New York 6. januára (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard z Chicaga nedohral v noci na sobotu duel zámorskej NHL proti New Jersey (2:4). Osemnásťročný generačný talent vyradil z hry zákrok obrancu Brendana Smitha z 11. minúty zápasu.



Kanadského mladíka a najproduktívnejšieho hráča "čiernych jastrabov" si okamžite išiel po zákroku zastať Philipp Kurashev, pričom následne prikorčuľoval skúsený Nick Foligno, ktorý poslal domáceho obrancu na ľad. Bedard opustil ľad po vlastných, no zo šatne sa pre nešpecifikované zranenie už nevrátil. "Lekári nepovedali, že má otras mozgu, ale počkáme, kým sa dostaneme domov a dôkladne ho skontrolujú, keďže dostal úder do hlavy," uviedol pre oficiálnu stránku nhl.com tréner Chicaga Luke Richardson.



Foligno sa do Smitha pustil aj v prostrednej časti hry, keď obaja zhodili rukavice a rozdali si to v pästnom súboji. Po stretnutí sa viedla diskusia o tom, či bol zákrok Smitha čistý alebo nie. Hlavní arbitri Smitha za zákrok nepotrestali. "Neviem, či to bol faul. Myslím, že Connor siahal po puku a nevidel ho, pretože bol za jedným z ich hráčov. Svojím spôsobom zastavil a Connor do neho narazil hlavou. Nemyslím si, že tam bol nejaký zámer," dodal Richardson.



K incidentu sa vyjadril aj jeho hlavný aktér obranca Smith: "Connor prichádzal vo veľkej rýchlosti, ja som bol trochu pomalý, takže to bolo niečo, ako moja hra. Oni si chránia svojho hviezdneho hráča, to chápem. Podľa mňa to však bol čistý hit. Toto je liga veľkých chlapov. On je rozumný, poučí sa z toho. Dúfam, že sa dá rýchlo dokopy a bude v poriadku."