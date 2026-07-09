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Bedard podstúpil operáciu ramena, vynechá úvod novej sezóny
Bedard, ktorý 17. júla oslávi 21. narodeniny, utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri.
Autor TASR
Chicago 9. júla (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard bude chýbať Chicagu Blackhawks v úvode novej sezóny NHL. Dvadsaťročný center sa v stredu podrobil operácii ľavého ramena, po ktorej ho čaká približne štvormesačná rekonvalescencia.
Bedard, ktorý 17. júla oslávi 21. narodeniny, utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Podľa klubového lekára Michaela Terryho by sa mal Bedard „úplne zotaviť približne v priebehu štyroch mesiacov“. Vedenie ligy zatiaľ nezverejnilo rozpis základnej časti, ale očakáva sa, že sezóna 2026/2027 odštartuje na začiatku októbra, ako býva zvykom.
Pre Blackhawks je to citeľná strata, Bedard je ich ofenzívny líder a hlavný stavebný kameň počas tímovej prestavby. V minulej sezóne - jeho tretej v NHL - si stanovil nové osobné maximá v počte gólov (30), asistencií (45) i bodov (75), zo zdravotných dôvodov však odohral len 69 zápasov. Dvanásť duelov vynechal po tom, ako si poranil pravé rameno počas buly v decembrovom stretnutí so St. Louis. Už vo svojom nováčikovskom ročníku 2023/24 pauzoval šesť týždňov pre zlomenú čeľusť, pripomenula AP.
Prvý muž draftu 2023 a víťaz Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny 2023/2024 má aktuálne status obmedzeného voľného hráča a je otázne, akým spôsobom zranenie ovplyvní rokovania o novej zmluve. Bedardovi vypršal nováčikovský kontrakt a všeobecne sa očakáva, že podpíše s „jastrabmi“ novú megazmluvu s platovými podmienkami na úrovni najlepších hráčov NHL.
Chicago zaznamenalo v minulej sezóne 11-bodové zlepšenie v porovnaní s predošlým ročníkom, ale stále bolo ďaleko vzdialené od priečok zaručujúcich play off. V uplynulých troch sezónach zakaždým skončilo v základnej časti na 31. mieste ligovej tabuľky.
Bedard, ktorý 17. júla oslávi 21. narodeniny, utrpel zranenie minulý týždeň počas tréningu na ľade so skupinou hráčov NHL v rodnom Vancouveri. Podľa klubového lekára Michaela Terryho by sa mal Bedard „úplne zotaviť približne v priebehu štyroch mesiacov“. Vedenie ligy zatiaľ nezverejnilo rozpis základnej časti, ale očakáva sa, že sezóna 2026/2027 odštartuje na začiatku októbra, ako býva zvykom.
Pre Blackhawks je to citeľná strata, Bedard je ich ofenzívny líder a hlavný stavebný kameň počas tímovej prestavby. V minulej sezóne - jeho tretej v NHL - si stanovil nové osobné maximá v počte gólov (30), asistencií (45) i bodov (75), zo zdravotných dôvodov však odohral len 69 zápasov. Dvanásť duelov vynechal po tom, ako si poranil pravé rameno počas buly v decembrovom stretnutí so St. Louis. Už vo svojom nováčikovskom ročníku 2023/24 pauzoval šesť týždňov pre zlomenú čeľusť, pripomenula AP.
Prvý muž draftu 2023 a víťaz Calderovej trofeje pre najlepšieho nováčika sezóny 2023/2024 má aktuálne status obmedzeného voľného hráča a je otázne, akým spôsobom zranenie ovplyvní rokovania o novej zmluve. Bedardovi vypršal nováčikovský kontrakt a všeobecne sa očakáva, že podpíše s „jastrabmi“ novú megazmluvu s platovými podmienkami na úrovni najlepších hráčov NHL.
Chicago zaznamenalo v minulej sezóne 11-bodové zlepšenie v porovnaní s predošlým ročníkom, ale stále bolo ďaleko vzdialené od priečok zaručujúcich play off. V uplynulých troch sezónach zakaždým skončilo v základnej časti na 31. mieste ligovej tabuľky.