Bedard sa po zranení už objavil na ľade, čaká ho však dlhšia pauza

Chicago 16. januára (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard sa šesť dní po operácii zlomenej čeľuste vrátil na ľad, ale doba jeho rekonvalescencie sa zatiaľ nemení a v zámorskej NHL si nezahrá šesť až osem týždňov.



Osemnásťročný supertalent sa zranil 5. januára v zápase s New Jersey (2:4), keď ho v prvej tretine atakoval obranca Brendan Smith.



Jednotka tohtoročného draftu a adept na najlepšieho nováčika sezóny nazbieral v 39 zápasoch 15 gólov a 18 asistencií a s 33 bodmi vedie tabuľku produktivity svojho tímu i nováčikov. Chicago prišlo v rovnakom zápase aj o Nicka Foligna, ktorý si pri bitke so Smithom v druhej tretine zlomil prst.



Bedard i Foligno sa predstavili na pondelkovom tréningu Blackhawks. Objavil sa na ňom aj Samuel Savoie, ktorý si zlomil pravú stehennú kosť v prípravnom zápase proti Minnesote Wild 30. septembra. Všetci traja si však na návrat do zápasov ešte musia počkať, informoval oficiálny portál NHL.



Bedard, ktorý mal na tvári ochranný štít, korčuľoval a zľahka strieľal asi 45 minút. "Prosil a lekári povedali, že je to v poriadku, no dostal špeciálne inštrukcie. Nemôže strieľať príklepom. Myslím si, že je nedočkavý a je dobré, keď sa dá do pohybu, no musí byť opatrný," povedal tréner Chicaga Luke Richardson.