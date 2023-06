Bedard sa stal Hráčom roka, získal všetky tri najvýznamnejšie ceny

Kamloops 4. júna (TASR) - Talentovaný hokejový útočník Connor Bedard sa stal Hráčom roka v Canadian Hockey League (CHL), ktorá združuje tri hlavné kanadské juniorské ligy (WHL, OHL a QMJHL). Sedemnásťročný center, ktorý by sa mal stať tohtoročnou draftovou jednotkou NHL, sa zapísal do histórie, keď ako prvý hráč získal všetky tri najvýznamnejšie ceny v CHL. Okrem titulu Hráča roka dostal aj ocenenie pre najlepšieho nováčika a najproduktívnejšieho hráča uplynulej sezóny.



Bedard nazbieral v 57 zápasoch základnej časti Western Hockey League (WHL) v drese tímu Regina Pats 143 bodov za 71 gólov a 72 asistencií. V siedmich dueloch play off pridal 10 gólov a rovnaký počet asistencií. "V minulosti získali túto cenu viaceré známe osobnosti, takže som z nej nadšený. Pre mňa je to aj ocenenie hry celého tímu. K mojim výkonom mi pomohlo viacero ľudí, je to aj ich zásluha," uviedol pre agentúru AP kanadský útočník, ktorého by si mal v blížiacom sa vstupnom drafte NHL v Nashville (28.-29. júna) vybrať z prvého miesta klub Chicago Blackhawks, víťaz nedávnej draftovej lotérie.