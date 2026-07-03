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Bedard sa zranil na tréningu
Dvadsaťročný hráč Chicaga Blackhawks po nešťastnom páde narazil do mantinelu a ľad opustil so zjavnými bolesťami ľavého ramena.
Autor TASR
Chicago 3. júla (TASR) - Kanadský hokejový útočník Connor Bedard utrpel zrejme zranenie počas štvrtkového tréningu v Burnaby v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Dvadsaťročný hráč Chicaga Blackhawks po nešťastnom páde narazil do mantinelu a ľad opustil so zjavnými bolesťami ľavého ramena.
Video incidentu zverejnené na sociálnej sieti X zachytáva Bedarda, ako po prihrávke nešťastne narazil do mantinelu. Následne sa zdvihol, držal si ľavé rameno a odkorčuľoval na druhý koniec klziska zohnutý od bolesti. Podľa jeho agenta Dona Meehana bude vedieť viac informácií o zdravotnom stave jednotky draftu NHL z roku 2023 v najbližších dňoch. Informoval portál TSN.
Bedard už v minulej sezóne vynechal takmer mesiac pre zranenie pravého ramena, ktoré utrpel pri vhadzovaní. Aj preto následne neštartoval na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V súčasnosti podľa denníka Chicago Sun Times rokuje s Blackhawks o novej zmluve. V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov, v ktorých si vytvoril osobné maximá s 30 gólmi a 45 asistenciami. V 219 dueloch základnej časti NHL nazbieral doteraz 75 gólov a 203 bodov.
Video incidentu zverejnené na sociálnej sieti X zachytáva Bedarda, ako po prihrávke nešťastne narazil do mantinelu. Následne sa zdvihol, držal si ľavé rameno a odkorčuľoval na druhý koniec klziska zohnutý od bolesti. Podľa jeho agenta Dona Meehana bude vedieť viac informácií o zdravotnom stave jednotky draftu NHL z roku 2023 v najbližších dňoch. Informoval portál TSN.
Bedard už v minulej sezóne vynechal takmer mesiac pre zranenie pravého ramena, ktoré utrpel pri vhadzovaní. Aj preto následne neštartoval na tohtoročných majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku. V súčasnosti podľa denníka Chicago Sun Times rokuje s Blackhawks o novej zmluve. V uplynulej sezóne odohral 69 zápasov, v ktorých si vytvoril osobné maximá s 30 gólmi a 45 asistenciami. V 219 dueloch základnej časti NHL nazbieral doteraz 75 gólov a 203 bodov.