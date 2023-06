Bedard zvíťazil v ankete Hráč sezóny podľa IIHF

Ottawa 19. júna (TASR) - Kanadský hokejista Connor Bedard zvíťazil v ankete Hráč sezóny 2022/2023 podľa Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF). V hlasovaní získal 31,8 percenta všetkých hlasov a stal historicky prvým víťazom. V pondelok o tom informoval oficiálny web IIHF.



Druhú priečku medzi siedmimi kandidátmi obsadil lotyšský brankár Arturs Silovs so ziskom 19,6 percenta. Tesne tretí bol švajčiarsky útočník Andres Ambühl (19,2 percenta).



"Je to taká obrovská pocta. Neviem, ako to porovnať s ostatnými, ktoré som dostal. Je to neuveriteľné, že som dostal toto ocenenie v konkurencii so všetkými neuveriteľnými hráčmi, ktorí v tejto sezóne súťažili v IIHF," povedal Bedard, ktorého by si mal v blížiacom sa vstupnom drafte NHL v Nashville (28.-29. júna) vybrať z prvého miesta klub Chicago Blackhawks, víťaz nedávnej draftovej lotérie.



Sedemnásťročný útočník získal s Kanadou tri zlaté medaily. Najprv v roku 2021 triumfoval s mužstvom v kategórii do 18 rokov, z titulu sa tešil aj na šampionáte do 20 rokov v rokoch 2022 aj 2023. Bedard sa stal aj Hráčom roka v Canadian Hockey League (CHL), ktorá združuje tri hlavné kanadské juniorské ligy (WHL, OHL a QMJHL). Ako prvý hráč získal všetky tri najvýznamnejšie ceny v CHL. Okrem titulu Hráča roka dostal aj ocenenie pre najlepšieho nováčika a najproduktívnejšieho hráča uplynulej sezóny.



IIHF vyhlásila skôr aj najlepšiu Hráčka sezóny 2022/2023. Slovenská hokejistka Nela Lopušanová obsadila tretie miesto v ankete, keď v hlasovaní získala 13,6 percenta. Víťazkou sa stala Američanka Hilary Knightová so ziskom 40,9 percent všetkých hlasov. Pred Lopušanovou skončila aj ďalšia Američanka Caroline Harveyová s 18,2 percenta.