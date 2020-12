Slovenskí bedmintonisti sa v kvalifikácii ME rozlúčili prehrou

3. skupina:



Rakúsko - Slovensko 3:2



mix: Dominik Stipsits, Serena Au Yeong - Milan Dratva, Katarína Vargová 2:0 (13, 15)



dvojhra žien: Katrin Neudoltová - Martina Repiská 1:2 (-19, 19, -19)



dvojhra mužov: Wolfgang Gnedt - Milan Dratva 0:2 (-18, -18)



štvorhra žien: Au Yeong, Katharina Hochmeirová - Repiská, Vargová 2:1 (14, -11, 14)



štvorhra mužov: Philip Birker, Stipsits - Andrej Antoška, Jakub Horák 2:0 (19, 13)



ďalší výsledok:



Holandsko - ČR 3:2

Linz 12. decembra (TASR) - Slovenskí bedmintonisti sa s účinkovaním v 3. skupine kvalifikácie ME miešaných družstiev v rakúskom Linzi rozlúčili sobotňajšou prehrou 2:3 s domácim výberom.Z hľadiska postupových ambícií by však ani ich prípadný triumf už nič neriešil, keďže po prehrách s Holandskom a Českom už nemali šancu kvalifikovať sa na šampionát vo fínskom meste Vantaa (16.-20. februára 2021). Na ME sa ako víťazi 3. skupiny kvalifikovali Holanďania, ktorí v Linzi vyhrali všetky tri zápasy.