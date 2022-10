Beh Devín - Bratislava aj s Tóthom, očakáva sa vyše 2500 účastníkov

Bratislava 6. októbra (TASR) - Na 74. ročník Tipos Národného behu Devín – Bratislava je predbežne prihlásených 1700 bežcov. Okrem rekreačných aj slovenská elita, ktorá bude v nedeľu 9. októbra od 10.00 h bojovať o body do Bežeckého pohára SAZ 2022. Nadchádzajúci ročník "Devína" bude 14. kolom tohtoročného 15-dielneho seriálu.



Na najstaršie slovenské športové podujatie (prvé preteky sa uskutočnili 24. apríla 1921) sa zo slovenskej špičky zatiaľ prihlásili z mužov Radovan Tomeček, Marek Lenčéš, Michal Staník či Ondrej Kubo. Pribudli aj dvojnásobný majster SR v horskom behu Martin Rusina, ktorý minulú nedeľu na polmaratóne v rámci MMM v Košiciach dobehol druhý a zlepšil si polmaratónsky osobák na 1:09:34 h a takisto druhý Slovák v cieli MMM 2022 v osobnom rekorde 2:30:51 h, tohtoročný slovenský šampión na 5000 m Michal Kováč. V ženskom štartovom poli figurujú vlaňajšia víťazka a líderka tohtoročného BP SAZ Lucia Pelikánová, vicemajsterka SR v polmaratóne i v behu do vrchu. Jej najväčšie súperky budú zrejme slovenská šampiónka v maratóne 2019 Lucia Vlčáková, celková víťazka BP SAZ 2020 Radka Roháčová, jej klubová kolegyňa z AK ZVP Lučatín Kristína Resslová či Kristína Doricová, bojujúca o miesto v TOP 10 v BP SAZ.



"Som rád, že sme sa dali vlani dokopy a štyri subjekty spoločnými silami zachránili toto výnimočné podujatie. Vďaka tomu sa v roku 100. výročia vzniku pretekov bežalo aspoň symbolicky, keďže proticovidové opatrenia nám v poslednej chvíli znemožnili usporiadať Národný beh Devín – Bratislava v tradičnom formáte, hoci naň bolo všetko pripravené,“ poznamenal v tlačovej správe Ladislav Asványi, viceprezident Slovenského atletického zväzu (SAZ).



Organizátorov teší, že po pandemických rokoch sa na podujatí očakáva znova vysoká účasť. "Aktuálne je prihlásených už okolo 1700 účastníkov a do nedele by to mohlo byť 2500-3000 bežcov. Novinkou sú vlnové štarty – pretekári budú rozdelení do troch zón a vyrazia v trojminútových intervaloch," vysvetlil hlavný organizátor Jozef Pukalovič.



Tohtoročná edícia podujatia ponúkne i zaujímavú výzvu. Kto sa postaví na štart "Malého Devína", môže získať skalp olympijského víťaza v chôdzi na 50 km Mateja Tótha v projekte "Predbehni olympijského víťaza Mateja Tótha“. Beží sa na 2,7 km merajúcej trati spod mosta Lanfranconi do centra Bratislavy. "Veľmi rád som prijal úlohu ambasádora Malého Devína a dúfam, že tým pomôžem prilákať na štart čo najviac detí a mladých ľudí. Je dôležité, aby pochopili že beh a pohyb ako taký je skvelý a vyvoláva pozitívne emócie,“ povedal Matej Tóth. Do cieľa pri Propelleri pobeží tempom 5 minút na kilometer, čiže v cieli by mal byť za 13:30 min. Kto to zvládne skôr, bude sa môcť pýšiť skalpom olympijského víťaza. "Prinesiem si aj zlatú medailu z Ria a budeme sa môcť v cieli spolu s deťmi odfotiť. Verím, že aj tento zážitok bude pre mnohé z nich motivácia, aby pravidelne športovali,“ dodal Tóth, ktorý absolvuje za osem dní už tretie bežecké preteky.