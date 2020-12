Beh na lyžiach: Januárové podujatie v Ulricehamne presunuli na február

Ulricehamn 9. decembra (TASR) - Podujatie Svetového pohára v behu na lyžiach vo švédskom stredisku Ulricehamn, ktoré sa malo pôvodne uskutočniť 16. a 17. januára, odložili na február 2021. Medzinárodná lyžiarska federácia (FIS) spolu s organizátormi pristúpili k presunutiu pretekov, aby zamedzili zbytočnému ďalšiemu cestovaniu účastníkov medzi švédskymi a fínskymi dejiskami SP v čase pandémie koronavírusu.



Nový termín podujatia v Ulricehamne je 6.-7. február 2021. Uskutoční sa tak po pretekoch vo fínskom Lahti (24. a 24. januára) a švédskom Falune (30. a 31. januára). Podľa pôvodného kalendára by museli všetky výpravy najskôr cestovať do Švédska, stadiaľ do Fínska a následne sa vrátiť späť do Švédska. "FIS spoločne so švédskou a fínskou lyžiarskou asociáciou cítia, že toto bude lepšie riešenie pre všetkých zúčastnených," uviedla FIS na svojej webstránke.