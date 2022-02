Beh na lyžiach: Johaugová po zlatej rozlúčke so ZOH: Je to ako sen

Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová sa teší zo zisku zlatej medaily v behu na 10 km klasicky s intervalovým štartom v stredisku Čang-ťia-kchou počas ZOH 2022 v Pekingu vo štvrtok 10. februára 2022. Foto: TASR/AP

ZOH2022 v Pekingu - beh na lyžiach

ženy - 30 km voľne s hromadným štartom:

1. Therese Johaugová (Nór.) 1:24:54,0 h

2. Jessica Digginsová (USA) +1:43,3 min

3. Kerttu Niskanenová (Fín.) +2:33,3

4. Jonna Sundlingová (Švéd.) +2:35,4

5. Taťjana Sorinová (ROC) +2:37,2

6. Rosie Brennanová (USA) +2:38,7

7. Delphine Claudelová (Fr.) +2:40,0

8. Ebba Anderssonová (Švéd.) +2:41,5

9. Marija Istominová (ROC) +3:06,1

10. Krista Pärmäkoskiová (Fín.) +3:41,0

Peking 20. februára (TASR) - Nórska bežkyňa na lyžiach Therese Johaugová v nedeľu suverénne triumfovala v pretekoch na 30 km voľne s hromadným štartom a na ZOH v Pekingu získala svoju tretiu zlatú medailu. V cieli mala priepastný náskok 1:43,3 min pred Američankou Jessie Digginsovou, bronz si vybojovala Fínka Kerttu Niskanenová (+2:33,3). Slovensko nemalo v súťaži zastúpenie.Tridsaťtriročná Johaugová cestovala do Pekingu bez individuálneho titulu spod piatich kruhov, ale v bielej stope strediska Čang-ťia-kchou vyšperkovala svoju skvelú kariéru tromi prvenstvami - okrem famóznej tridsiatky predtým dominovala v skiatlone a na 10 km klasicky. V zbierke má ešte zlato zo štafety z roku 2010 vo Vancouveri. Štrnásťnásobná svetová šampiónka má tak na ZOH celkovú bilanciu 4-1-1, pred štyrmi rokmi v Pjongčangu neštartovala pre dopingový trest.," povedala pre nórsku televíziu NRK Johaugová, ktorá víťazstvom vylepšila historicky rekordnú bilanciu Nórska na 16 zlatých medailí z jedných hier.Organizátori už v sobotu pre silný vietor a mráz skrátili dĺžku záverečnej bežeckej súťaže mužov z 50 na 30 km a ženský maratón sa v nedeľu z rovnakého dôvodu začal o 3,5 hodiny skôr ako bolo pôvodne plánované. V Národnom centre behu na lyžiach aj tak panovali mimoriadne mrazivé podmienky so silným vetrom, úradujúca majsterka sveta z uplynulých dvoch šampionátov Johaugová sa od začiatku držala na čele a nasadeným tempom trhala štartové pole už na úvodných piatich kilometroch. Vpredu sa vytvorilo kvarteto, v ktorom okrem nej figurovali Švédka Ebba Anderssonová, Francúzka Delphine Claudelová a Američanka Digginsová.Po 10 km mala Johaugová k dobru už 16 sekúnd pred reprezentantkou USA a bolo zreteľné, že v pretekoch nebude mať reálnu konkurenciu. Nórke čiastočne sekundovala iba Digginsová, aj jej manko však neustále narastalo. Američanka v polovici trate strácala už 27 sekúnd, všetky ostatné bežkyne boli za Johaugovou vzadu už o viac ako 75 sekúnd. O zlate nebolo žiadnych pochybností, keď bola nórska favoritka po dvoch tretinách trate v pluse viac ako minútu a sólovo si až do cieľa išla po ďalší cenný titul. Tretiu pozíciu dlho držala Švédka Anderssonová s pohodlným odstupom od súperiek, ešte 1300 m pred cieľom to bolo 14 sekúnd. V závere jej však úplne došli sily a skončila až ôsma. Boj o bronz tak zostal otvorený, Niskanenová v ňom napokon uspela o dve sekundy pred ďalšou Švédkou Jonnou Sundlingovou. Najlepšia z Rusiek bola piata Taťjana Sorinová, ďalšia Američanka Rosie Brennanová dobehla na šiestej pozícii pred Claudelovou.