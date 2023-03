Beh na lyžiach: Kläbo vyhral šprint a obhájil veľký glóbus

Falun 18. marca (TASR) - Nórsky bežec na lyžiach Johannes Hösflot Kläbo vyhral šprint voľným spôsobom vo švédskom Falune a obhájil tak zisk veľkého glóbusu vo Svetovom pohári. Zároveň získal malý za disciplínu. V sobotnom finále triumfoval o 73 stotín sekundy pred krajanom Erikom Valnesom a tretí bol Talian Federico Pellegrino so stratou 1,18 s. Medzi ženami potvrdila formu Nórov Kristine Stavaas Skistadová.



Kläbo si pripísal celkový triumf štvrtýkrát v kariére. Rovnaký počet malých glóbusov má v šprinte. Zároveň si pripísal 64. víťazstvo v kariére, sedemnáste v sezóne a v tomto ročníku vyhral osem z jedenástich šprintov. V pretekoch voľnou technikou našiel premožiteľa len raz - vo švajčiarskom Davose bol druhý za Pellegrinom.



Vo Falune obsadil prvé miesto vo štvrťfinále aj v semifinále, no zakaždým tesne. Najprv triumfoval o 24 stotín sekundy pred domácim mladíkom Edvinom Angerom a potom o 0,16 s pred Lucasom Chanavatom z Francúzska. Ten mohol v pozícii druhého muža v poradí šprintu ešte zdramatizovať boj o malý glóbus, no vo finále skončil štvrtý.



Skistadová triumfovala o 34 stotín sekundy pred domácou Jonnou Sundlingovou a pódium doplnila ďalšia Švédka Maja Dahlqvistová (+4,98 s). Tá stiahla v celkovom hodnotení disciplíny náskok Nadine Fähndrichovej na päť bodov. Švajčiarka skončila na štvrtom mieste s mankom 6,42 s. Nórska líderka celkového poradia Tiril Udnes Wengová vypadla vo štvrťfinále.