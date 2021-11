Beh na lyžiach: Niskanen triumfoval na 15 km klasicky v Ruke

Ruka 27. novembra (TASR) - Fínsky bežec na lyžiach Iivo Niskanen triumfoval v sobotňajších pretekoch na 15 km klasicky na podujatí Svetového pohára v Ruke. Domáci spolufavorit odsunul na ďalšie pódiové priečky ruských reprezentantov Alexeja Červotkina (+8,3 s) a obhajcu veľkého glóbusu Alexandra Boľšunova (+14,1).



Dvadsaťdeväťročný Niskanen nasadil od začiatku vysoké tempo, s výnimkou prvého bol na čele na všetkých ostatných medzičasoch a dosiahol svoje šieste víťazstvo v seriáli. "Je to pre mňa skvelý štart do sezóny. Bola dnes poriadna zima, mne však takéto podmienky nevadia. Mal som výborne pripravené lyže, išli mi v stúpaniach i zjazde a som šťastný, že to vyšlo," povedal Fín v cieli.



Jediný slovenský reprezentant v štartovej listine Peter Mlynár za bodovanými priečkami výrazne zaostal, s mankom takmer štyroch minút na víťaza obsadil až 83. pozíciu.



V najlepšej osmičke prvých vytrvalostných pretekov v sezóne figurovalo až päť Rusov, zmestili sa tam aj piaty Sergej Usťugov, šiesty Iľja Semikov a ôsmy Ivan Jakimuškin. Medzi nich sa zaradili bežci z Nórska Erik Valnes na štvrtej a Emil Iversen na siedmej priečke.



V nedeľu čaká na bežcov v Ruke stíhačka na 15 km voľným spôsobom.