Bežec na lyžiach Renda obsadil na 15 km voľne 53. miesto

Majstrovstvá sveta juniorov a do 23 rokov v severskom lyžovaní vo fínskom Vuokatti:



juniorky na 5 km voľne: 1. Veronika Stepanovová 13:44,3 min, 2. Jevgenija Krupickajová (obe Rus.) +16,5 s, 3. Margrethe Berganová (Nór.) +27,4, ... 66. Barbora HORNIAKOVÁ +2:46,2, 71. Marianna KLEMENTOVÁ +3:24,9, 76. Kristína SIVOKOVÁ +3:42,4, 82. Mária DANIELOVÁ (všetky SR) +4:06,8



juniori na 10 km voľne: 1. Martin Kirkeberg Mörk (Nór.) 24:26,6 min, 2. Alexander Stahlberg (Fín.) +14,9 s, 3. Olivier Leveille (Kan.) +27,3, ... 73. Jáchym CENEK +3:33,4, 87. Denis TILESCH (obaja SR) +5:06,7



ženy do 23 rokov na 10 km voľne: 1. Izabela Marciszová (Poľ.) 28:13,6 min, 2. Louise Lindströmová (Švéd.) +11,2 s, 3. Hedda Amundsenová (Nór.) +19,6



muži do 23 rokov na 15 km voľne: 1. Hugo Lapalus (Fr.) 35:27,6 min, 2. Friedrich Moch (Nem.) +13,8 s, 3. Iver Tildheim Andersen (Nór.) +18,7, ... 53. Andrej RENDA +4:12,9

Vuokatti 12. februára (TASR) - Francúzsky bežec na lyžiach Hugo Lapalus si vybojoval zlato v piatkových pretekoch mužov do 23 rokov na 15 km voľne na majstrovstvách sveta juniorov v severskom lyžovaní. Vo fínskom Vuokatti triumfoval časom 35:27,6 min. Slovenský reprezentant Andrej Renda obsadil so stratou vyše štyri minúty 53. miesto.Medzi juniorkami sa na päťkilometrovej trati tešila zo zlata Ruska Veronika Stepanovová, ktorá preťala cieľ v čase 13:44,3 min. Z kvarteta Sloveniek skončila najvyššie na 66. mieste Barbora Horniaková. Medzi juniormi na 10 km trati bol najlepší na 73. pozícii Jáchym Cenek, vyhral Nór Martin Kirkeberg Mörk.