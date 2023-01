Beh na lyžiach: Slováci nepostúpili do finále mix štafiet

Lake Placid 13. januára (TASR) - Slovenskí reprezentanti v behu na lyžiach nepostúpili na Svetovej zimnej univerziáde v Lake Placid do finále súťaže miešaných štafiet. Jáchym Cenek s Kristínou Sivokovou obsadili v druhom semifinále 10. miesto, keď za najrýchlejšími Talianmi zaostali o 1:12,17 min.



Ján Mikuš s Mariannou Klementovou skončili na 16. priečke (+1:53,95). Do finále sa prebojovali dve najlepšie dvojice z každého semifinále, plus ďalších šesť podľa času. Zlato v mix štafetách klasicky získali Japonci Rjo Hirose a Rin Sobueová.



Super-G mužov a žien, v ktorom mali štartovať aj slovenskí lyžiari Ján Sanitrár a Petra Hromcová, presunuli organizátori z piatka na sobotu.