Beh na lyžiach-SP: Boľšunov dominoval v pretekoch s hromadným štartom

Svetový pohár vo švajčiarskom Engadine

15 km klasicky s hromadným štartom - muži:



1. Alexander Boľšunov (Rus.) 34:07,1 min,

2. Johannes Kläbo +18,4 s,

3. Pal Golberg (obaja Nór.) +18,9,

4. Jens Burman (Švéd.) +20,0,

5. Simen Krüger (Nór.) +21,2,

6. Arťom Maľcev (Rus.),

7. Iivo Niskanen (Fín.) +27,4,

8. Hans Christer Holund +31,2,

9. Martin Nyenget (obaja Nór.) +39,2,

10. Alexej Červotkin (Rus.) +40,9



Celkové poradie SP:

1. Boľšunov 1725,

2. Ivan Jakimuškin (Rus.) 780,

3. Federico Pellegrino (Tal.) 614,

4. Kläbo 613,

5. Maľcev 600,

6. Maurice Manificat (Fr.) 597

Engadin 13. marca (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov suverénnym spôsobom triumfoval v sobotňajších pretekoch Svetového pohára vo švajčiarskom Engadine na pätnástke klasicky s hromadným štartom. Do cieľa prišiel s náskokom 18,4 sekundy pred Nórom Johannesom Kläbom, tretí skončil ďalší Nór Pal Golberg s mankom 18,9 s.Preteky slúžili ako náhrada za podujatie v Osle, ktoré sa nekonalo pre prísne opatrenia v Nórsku súvisiace s pandémiou koronavírusu. Týždeň po majstrovstvách sveta v Oberstdorfe sa na nich zúčastnila kompletná špička.Trať mala pomerne jednoduchý profil, neboli na nej žiadne ťažšie stúpania. Silný protivietor komplikoval snahy o únik. Schyľovalo sa k hromadnému špurtu, v ktorom sa mohol zopakovať súboj medzi Boľšunovom a Kläbom z päťdesiatky na svetovom šampionáte, po ktorom Nóra diskvilifikovali a Rus skončil druhý, keď finišoval s jednou zlomenou palicou. Už istý víťaz veľkého krištáľového glóbusu to však nedopustil a pred nájazdom do posledného štvorkilometrového okruhu zvýšil tempo a súperom ušiel. Kläbo v cieľovej rovinke ukázal svoje šprintérske kvality a predstihol krajana Golberga o pol sekundy.Slovensko nemalo v pretekoch zastúpenie. V nedeľu je na programe päťdesiatka voľne. Štartovať sa bude Gundersenovou metódou podľa rozostupov zo sobotňajších pretekov.