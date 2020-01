Beh na lyžiach-SP: Boľšunov vyhral Tour de Ski, Koristek celkovo 53.

preteky s hromadným štartom na 10 km voľným štýlom:



1. Simen Hegstad Krüger (Nór.) 30:55,8 min, 2. Sjur Röthe (Nór.) +13,9 s, 3. Alexander Boľšunov (Rus.) +22,3, 4. Denis Spizov (Rus.) +26,2, 5. Sergej Usťugov (Rus.) +35,6, 6. Dario Cologna (Švaj.) +41,0, 7. Andrej Melničenko (Rus.) +44,8, 8. Ireneu Esteve Altimiras (And.) +47,8, 9. Andrej Larkov (Rus.) +53,7, 10. Hugo Lapalus (Fr.) +59,3, ... 48. Ján KORISTEK (SR) +3:23,9





konečné poradie Tour de Ski:



1. Boľšunov 2:58:18,1 h, 2. Usťugov +27,3 s, 3. Johannes Hösflot Kläbo (Nór.) +1:09, 4. Röthe +1:51,6, 5. Krüger +2:53,7, 6. Paal Golberg (Nór.) +2:55,7, 7. Cologna +3:08,7, 8. Melničenko +3:17,5, 9. Arťom Maľcev (Rus.) +3:32,8, Iivo Niskanen (Fín.) +3:39,2, ... 53. KORISTEK +17:38,6





celkové poradie SP (po 16 zo 40 súťaží):



1. Boľšunov 1081 b, 2. Kläbo 1006, 3. Usťugov 845, 4. Niskanen 593, 5. Röthe 581, 6. Golberg 502, ... 115. KORISTEK 5





poradie v diaľkových behoch (9 z 21):



1. Boľšunov 454 b, 2. Usťugov 397, 3. Hans Christer Holund (Nór.) 327, 4. Niskanen 323, 5. Kläbo 316, 6. Röthe 295

Val di Fiemme 5. januára (TASR) - Ruský bežec na lyžiach Alexander Boľšunov vyhral v nedeľu 14. ročník Tour de Ski. Druhý v celkovom poradí skončil jeho krajan Sergej Usťugov a tretiu priečku obsadil vlaňajší víťaz Johannes Hösflot Kläbo z Nórska, ktorý pred záverečnou etapou viedol klasifikáciu.Pre Boľšunova to bol premiérový triumf v prestížnej súťaži a stal sa tretím Rusom, ktorý dosiahol celkový triumf po Usťugovovi (2017) a Alexandrovi Legkovovi (2013). V nedeľňajšej záverečnej etape na 10 km voľnou technikou s hromadným štartom finišoval na treťom mieste. Z víťazstva sa tešil Nór Simen Hegstad Krüger, ktorý preťal cieľ na zjazdovke Alpe Cermis v čase 30:55,8 minúty. Druhý finišoval jeho krajan Sjur Röthe s mankom 13,9 sekundy, Boľšunov mal stratu 22,3 s. Kläbo stratil na záverečnom stúpaní kontakt s vedúcou skupinou, so stratou 1:32,3 min finišoval až na 21. mieste a v celkovom poradí sa prepadol z prvého na tretie miesto. Slovenský reprezentant Ján Koristek obsadil v etape 48. miesto s mankom 3:23,9 min a v celkovom poradí skončil na 53. pozícii.Záverečná 7. etapa tradične zahŕňala výstup na zjazdovku, no premiérovo v histórii Tour de Ski sa neštartovalo Gundersenovou metódou, ale hromadne.